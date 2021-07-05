مسرح الجريمة .. هدم استاد بورسعيد الذي شهد "مذبحة" جماهير الأهلي

بدأت أعمال هدم الملعب الملطخ بالدماء بالفعل

بدأت يوم أمس أعمال هدم استاد بورسعيد المصري الذي شهد أكبر كوارث الرياضة المصرية عام 2012، حين قُتل 72 شخصًا من جمهور النادي الأهلي عقب انتهاء مباراة فريقهم ضد المصري البورسعيدي في الدوري المصري.

وأعلن أشرف صبحي وزير الرياضة المصري أن هدم الملعب هو مقدمة لبنائه من جديد بشكل مختلف تمامًا، مشيرًا إلى حصولهم على موافقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تلك الخطوة.

وأوضحت مصادر صحفية أن سعة الملعب الجماهيرية ستقل من 18 ألفًا إلى 12 ألف مقعد، فيما قال سمير حلبية رئيس النادي المصري أن تكلفة بناء الملعب الجديد ستصل إلى 500 مليون جنيه مصري تقريبًا.

وقال الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب عبر قناة "أم بي سي مصر" أن الوزارة كانت تدرس منذ فترة طويلة تطوير وبناء الاستاد من جديد، وقد حصلوا على موافقة الرئيس المصري على ذلك مؤخرًا للمساهمة في تطوير مدينة بورسعيد.

وأضاف "سنبني ملعبًا جديدًا تمامًا وننسى كل ما حدث على الملعب القديم، استاد بورسعيد كان من المفترض أن يستضيف بعض مباريات كأس أمم أفريقيا 2019 لكن ثبت بعد الكشف عنه أنه لا يصلح لاستضافة المباريات".

وأتم مؤكدًا أن بناء الملعب الجديد سيحتاج عامين بحد أقصى، مشيرًا إلى أمله في أن يعود المصري للعب على استاد بورسعيد بعد بنائه.

يُشار إلى أن تبعات "مذبحة" بورسعيد كانت كبيرة جدًا، إذ أوقف الدوري المصري لمدة عام واحد، ومنع اللعب على الاستاد لمدة 5 سنوات، ولم يدخل النادي الأهلي مدينة بورسعيد إلى وقتنا هذا، حيث تُقام مبارياته ضد المصري في ملاعب خارج المدينة.