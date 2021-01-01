مستوى من "أيام زمان".. ماذا قدّم ميسي امام إلتشي؟

تألق كبير للبرغوث..

قدّم ليونيل ميسي مباراة من أفضل مبارياته هذا الموسم مع برشلونة خلال انتصار النادي الكتالوني العريض على إلتشي بثلاثية نظيفة في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى لبطولة الدوري الإسباني.

ورغم خيبة الأمل التي لازمت جماهير البرسا بعد آخر مباراتين سواءً محليًا أو أوروبيًا، إلا أن كتيبة رونالد كومان كانت بأفضل أحوالها أمام إلتشي، والأهم أن ليونيل ميسي كان في أوّج عطائاته هذا الموسم.

ليس فقط لأنه دك حصون ضيوف كامب نو بهدفين، بل تُظهر الأرقام أن البرغوث ظهر بكل قوته، فمثلًا قام ميسي اليوم بسبع مراوغات طيلة التسعين دقيقة، نجح منهم 4، عكس المباريات الماضية تمامًا.

صنع ميسي فرصة حقيقة خطيرة على المرمى، وتمكن من الحفاظ بل والتفوق على نفسه فيما يتعلق بمعدل التمريرات الصحيحة، والذي بلغ 83% من 69 تمريرة طوال اللقاء.

وحتى بعيدًا عن الأرقام، فمن تابع المباراة حتمًا سيكون قد استمتع بمهارات ميسي في الهدف الثاني على وجه الخصوص، وكيف أن الليو بجودته لا يمكن إيقافه على الإطلاق.

الآن سيتعين على ميسي النظر إلى مباراة إشبيلية المقبلة، والتي ستقام لحساب إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، ويحتاج فيها البرسا لفوز بثلاثية نظيفة في كامب نو بعد الهزيمة ذهابًا 2-0.