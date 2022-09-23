"مستوى العويس المذهل يُحسب للهلال وجهازه الفني"

حارس المرمى لعب مباراة رائعة مع المنتخب السعودي أمام إكوادور

أصبح محمد العويس حديث الإعلام والشارع الكروي السعودي بعد تألقه الملفت خلال مباراة المنتخب الوطني مع إكوادور ضمن استعدادات الفريقين لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

حارس مرمى الهلال ورغم ابتعاده تمامًا عن اللعب منذ رحل عن الأهلي وارتدى القميص الأزرق في يناير الماضي ظهر بمستوى ممتاز للغاية أسكت به كل المطالبين بمنح المقعد الأساسي لزميله عبد الله المعيوف.

المدرب هيرفي رينارد أصر على رأيه الرافض لاستدعاء المعيوف وأكد دومًا ثقته في حارس مرمى الأهلي السابق، وقد فاز بالرهان اليوم وبالضربة القاضية، وقد أعاد الإعلامي وليد الفراج تألق اللاعب لناديه الهلال وجهازه الفني.

ما هي قصة المعيوف ورينارد والمنتخب السعودي؟

المعيوف كان قد أعلن اعتزاله اللعب دوليًا في نهاية 2019 لكنه تراجع عن قراره بعد تأهل الأخضر إلى نهائيات كأس العالم 2022 وأبدى جاهزيته لتمثيله مستقبلًا حال استدعاه المدرب رينارد.

المدرب الفرنسي ورغم تلك الخطوة من جانب اللاعب لم يدعوه أبدًا للمنتخب خلال الفترة الماضية وأصر على خياراته وأبرزها محمد العويس الذي لم يلعب أي مباراة في الدوري السعودي منذ انضم للهلال قادمًا من الأهلي في سوق الانتقالات الشتوي الأخير.

الدعوات زادت لانضمام المعيوف للأخضر بعد تألقه الملفت هذا الموسم مع الهلال وكونه حارس المرمى المحلي الوحيد الذي يلعب أساسيًا في دوري روشن السعودي، لكن رينارد ورغم ذلك لم يضمه في القائمة التي أعلن عنها مؤخرًا وستواجه الإكوادور وأمريكا وديًا في إسبانيا.

Shahid Shahid

المدرب أغلق مؤخرًا الباب نهائيًا في وجه نجم الهلال بقوله قبل السفر إلى إسبانيا "المعيوف لم يلعب سوى مباراة واحدة من 18 مباراة لعبها المنتخب السعودي في تصفيات المونديال".

تابع "لقد اعتزل دوليًا منذ 3 سنوات وتلك مدة طويلة جدًا، هو يؤدي جيدًا جدًا لكن!".

أتم مجددًا ثقته في بديل المعيوف في الفريق العاصمي "العويس يؤدي معنا بشكل ممتاز جدًا وتلك هي خياراتي".

ماذا قال الفراج عن تألق العويس؟

الناقد الرياضي عماد السالمي أشاد كثيرًا بالعويس ووصفه بأنه الحارس الأول في السعودية من حيث الإمكانيات الفنية والبدنية، وقد أبدى الفراج دهشته من أداء اللاعب الرائع اليوم في إسبانيا رغم أنه لا يلعب مع فريقه.

وقال معيدًا الفضل للفريق الأزرق "مستوى العويس الرائع اليوم يُحسب للهلال ويجب أن يحظى الجهاز الفني للنادي ومدرب الحراس بالتقدير الكبير لحفاظهم على مستوى اللاعب بتلك القوة رغم أنه احتياطي، جهزوه جيدًا".

السالمي أكد في تصريحاته ضمن حلقة اليوم من برنامج "أكشن مع وليد" أكد أن العويس كان يُعاني من سلبية نجح في علاجها مؤخرًا، بقوله "مشكلة العويس الكبرى كانت قدرته على البناء من الخلف، هنا كان يتفوق المعيوف والجميع يُقارن بينهما في تلك النقطة، لكنه اليوم أظهر أداءً مميزًا في هذه النقطة بالذات وشارك في بناء اللعب بنجاح كبير".

يُشار إلى أن المنتخب السعودي سيُواجه أمريكا وديًا يوم الثلاثاء القادم ضمن معسكره الإعدادي لمونديال قطر 2022 والمقام في إسبانيا.