ريال مدريد وبرشلونة؟ قرار خاص من هاري كين بخصوص مستقبله بعد حصد الكرة الذهبية

كشف الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو صباح يوم الأربعاء أن هاري كين، الفائز حديثًا بجائزة الكرة الذهبية، سيوقّع عقدًا جديدًا مع بايرن ميونخ يمتد حتى منتصف عام 2029.

بعد انتقاله إلى بايرن قادمًا من توتنهام هوتسبير مقابل 95 مليون يورو في صيف 2023، وقّع كين عقدًا في ملعب أليانز أرينا يمتد حتى منتصف عام 2027.

وينتهي عقده الحالي في الصيف المقبل. وكان بايرن وكين يتفاوضان بشأن عقد جديد منذ فترة، ووفقًا لرومانو فقد حسما الآن التفاصيل الأخيرة.

ورغم ربط اسمه المتكرر بريال مدريد وبرشلونة في الأشهر الأخيرة، إلا أن الإنجليزي سيبقى في جنوب ألمانيا.

وسجّل كين 156 هدفًا وصنع 40 تمريرة حاسمة في 159 مباراة مع النادي منذ وصوله إلى ميونخ.

وفي الأشهر الأخيرة، توّج الدولي صاحب الـ125 مباراة دولية بالكرة الذهبية بعد حصوله على أكبر عدد من الأصوات، ليحرز الجائزة الفردية المرموقة متقدمًا على كيليان مبابي ولامين يامال.