مستقبل مظلم لباتشواي مع تشيلسي مع اقتراب عودته من كريستال بالاس

كريستال بالاس الإنجليزي سيعيد ميتشي باتشواي لصفوف تشيلسي بنهاية الموسم الجاري ولن يطلب ضمه بشكل نهائي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

يدخل مستقبل اللاعب ميتشي باتشواي مهاجم تشيلسي المعار لكريستال بالاس لنفق مظلم بنهاية الموسم الجاري في ظل عدم قدرة الأخير على شراؤه.

جاء هذا بحسب ما علم جول.كوم من مصادره الخاصة في النادي الإنجليزي، حيث أن كريستال بالاس لن يستطيع تقديم الرقم الذي سيطلبه تشيلسي في اللاعب.

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ويعاني اللاعب في الوقت نفسه من صعوبة العودة لتشيلسي في ظل وجود ماوريزيو ساري الذي لن يعتمد عليه بشكل أساسي في الفريق الأول.

ويسعى ساري في الوقت الحالي لتأمين مستقبل هجوم تشيلسي بوجود كل من أولفييه جيرو وجونزالو هيجواين لمدة موسم إضافي قبل التفكير في أي شيء آخر.

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وبحلول الصيف المقبل سيكون لدى اللاعب عقدًا مع تشيلسي سينتهي بعد موسمين، مما يعني أنها قد تكون الفرصة الأخيرة للبلوز لبيعه برقم معقول.

جدير بالذكر أن كل من بروسيا دورتموند وإيفرتون كانا قد طلبا الحصول على خدمات اللاعب البلجيكي من قبل، لكن طلبات تشيلسي المادية أوقفت كل شيء.