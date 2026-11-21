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طرح الإعلامي السعودي تركي العجمة، تساؤلًا عن ما يحدث الآن مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما وأحواله، متطرقًا إلى حالة الغموض الخاصة بمستقبل اللاعب عقب رحيله عن الهلال في الصيف، مؤكدًا أنه لا يعرف إن كان اعتزل أم يلعب لفريق جديد بعد مغادرته للزعيم عقب سلسلة من الخلافات.

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الأمور كانت قد وصلت إلى طريق مسدود بين الزعيم والمهاجم الفرنسي، وسط اتهامات بادعاء اللاعب للإصابة في الأسابيع الأخيرة من فترته مع الفريق السعودي، وعدم التركيز على التزاماته مع فريق المدرب سيموني إنزاجي، ليكون الانفصال هو الخيار الأنسب للجميع من أجل التخلص من هذا الصداع، ليقوم النادي بطفرة هجومية مميزة جلبت الثلاثي كريسينسيو سمرفيل وجابرييل مارتينيلي وأولي واتكينز لقيادة خط الهجوم.

ماذا قال العجمة؟

الإعلامي المعروف قال عبر برنامج "المنصة" على قناة ثماثية خلال تحليل مباراة الأهلي والنصر التي انتصر فيها الراقي 3/1:"هذا السؤال لا توجد له إجابة، وليس متعلقًا بمباراة اليوم بأي شكل من الأشكال، من عنده معلومة يخبرنا بما حدث، أين كريم بنزيما؟ هل أعلن اعتزاله أم انتقل لفريق آخر".

وجاءت الإجابة من الضيوف بأن بنزيما لا يلعب الآن مع أي فريق بعد الرحيل عن الهلال، وفي الوقت ذاته لم يعلن الفرنسي اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، بينما قال جلال الزهراني، إن بنزيما مرتبط بعقد طويل مع السعودية حتى 2030، لذلك يجب عليه الانتقال لأي فريق داخل المملكة وعدم مغادرتها لأسباب تعاقدية.

وأما عبد الله فلاته:"خرج من الاتحاد خسر والفريق يفتقده أيضًا"، وتداخل العجمة سريعًا في الحوار مؤكدًا معرفته بهذه الحقيقة، مركزًا على سؤاله حول اعتزال اللاعب من عدمه ومصيره بشكل عام.

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حقيقة انتقال بنزيما لليون

نفى المدير الرياضي لأولمبيك ليون ماتيو لويس-جان الشائعات التي ربطت كريم بنزيما بالعودة في الصيف إلى ناديه الذي ترعرع فيه، وأوضح المسؤول حقيقة ما يُثار حول هذا الانتقال، وشرح لماذا لم تكن الصفقة المقترحة قابلة للتنفيذ على الإطلاق.

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وضع لوي-جان النقاط على الحروف فيما يتعلق بإمكانية عودة المهاجم السابق بنزيما خلال الصيف. وكانت التكهنات قد تصاعدت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لربط المهاجم البالغ من العمر 38 عاماً بالعودة إلى نادي طفولته خلال فترة الانتقالات.

إلا أن المسؤول الفرنسي أوضح أن الصفقة لم تكن قريبة من الاكتمال في أي وقت رغم الاهتمام الجماهيري الكبير، ورأت إدارة النادي أن الحديث المحيط بالأمر مجرد ضجيج إعلامي وليس فرصة انتقال حقيقية وذلك بسبب بعض الصعوبات التي تمنعه من استعادة لاعبه السابق.

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وقال لوي-جان: «بنزيما، هل كان الأمر قريبًا من الحسم؟ لا، لم يكن قريبًا من الحدوث. وبالطبع، مثلكم، سمعت ما قيل على مواقع التواصل الاجتماعي. أعلم أنه كانت هناك مشكلة في الخروج بشكل قانوني من عقده في السعودية، لكن لا، كان الأمر مجرد ضجيج أكثر منه حقيقة. لا أعتقد أن الصفقة كانت ممكنة على كل حال».