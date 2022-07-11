مستقبل رونالدو مع مانشستر يونايتد وشارة القيادة .. تين هاج يحسم الجدل

رونالدو ارتبط بالرحيل عن الناي الإنجليزي هذا الصيف

حسم إيريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد الجدل حول مستقبل كريستيانو رونالدو مع الفريق، والذي ارتبط مؤخرًا بالرحيل عنه في ظل عدم تأهل النادي الإنجليزي لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

النجم المتوج بالكرة الذهبية 5 مرات كان قد عاد لملعب أولدترافورد الصيف الماضي عقب نهاية رحلته مع يوفنتوس وبعدما كان على بُعد خطوة واحدة من ارتداء قميص مانشستر سيتي.

ماذا قال تين هاج عن مستقبل رونالدو وشارة قيادة اليونايتد؟

المدرب الهولندي أغلق الباب تمامًا في وجه الراغبين في التعاقد مع رونالدو، بتأكيده على أنه ليس متاحًا للبيع وأن الحديث معه حول الاستعداد للموسم الجديد إيجابي للغاية.

وأضاف "رونالدو لم يُخبرني برغبته في الرحيل. لقد قرأت ذلك في الأخبار لكن كما قلت .. كريستيانو ليس للبيع، هو في خططنا ونريد أن نُحقق النجاح معًا".

تابع "نحن نستعد للموسم الجديد مع رونالدو، وأنا أتطلع قدمًا للعمل معه. تحدثت معه قبل ظهور تلك الأخبار والحديث معه كان جيدًا وإيجابيًا حقًا".

وأتم تين هاج حديثه بحسم ملف آخر مثير للجدل في اليونايتد وهو شارة قيادة الفريق للموسم الجديد، إذ قال "هاري ماجواير هو القائد وسيستمر كذلك، لقد حقق الكثير من النجاح، ولذا لن أشكك في حمله لشارة القيادة أبدًا".

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ما هي الأندية الراغبة في ضم رونالدو؟

النجم البرتغالي لن يتواجد مع مانشستر يونايتد خلال رحلته في آسيا وأستراليا، وذلك لأسباب عائلية وشخصية خاصة به، وهو ما عزز كثيرًا الإشاعات حول مستقبله ونيته الرحيل عن الفريق.

تشيلسي، حسب المصادر الإنجليزية، هو أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد مع رونالدو، لكن القائمة تتضمن أندية أخرى أبرزها روما حيث يتواجد مدربه السابق جوزيه مورينيو وكذلك باريس سان جيرمان حيث يمكنه تكوين ثلاثي خارج مع ليونيل ميسي ونيمار خلف المهاجم كيليان مبابي.

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