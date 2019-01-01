مستقبل راكيتيتش ببرشلونة في خطر بسبب دي يونج ورابيو

إدارة برشلونة تضع في اعتبارها إمكانية السماح لإيفان راكيتيتش نجم خط وسط البلوجرانا الرحيل في الصيف المقبل بعد ضم دي يونج والاقتراب من أدريان رابيو.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشارت تقارير صحفية إسبانية اليوم لوجود خطر محدق بالنجم الكرواتي إيفان راكيتيش لاعب فريق برشلونة بعد الصفقات الأخيرة التي أتممتها الإدارة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" والتي أشارت لإمكانية رحيل اللاعب عن صفوف برشلونة في الصيف المقبل حال لم يجد لنفسه مكانًا أساسيًا.

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وذكرت الصحيفة أن راكيتيتش لن يكون أولوية في تمديد تعاقده الحالي لإدارة برشلونة بالوقت الحالي، بعد أن تحملت ميزانية النادي عبًء جديدًا براتب فرينكي دي يونج الذي وصل لرواتب الفئة الأولى.

وتضع الإدارة تمديد تعاقد خوردي ألبا واتمام ضم أدريان رابيو وماتياس دي ليخت في الوقت الحالي نصب أعينها كأولوية في الفترة المقبلة.

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وكان برشلونة قد أتمم انتقال الهولندي فرينكي دي يونج من صفوف أياكس هذا الأسبوع بحوالي 86 مليون يورو، وراتب حوالي 12 مليون يورو للنجم الشاب.

جدير بالذكر أن العقد الحالي لإيفان راكيتيتش سينتهي بنهاية موسم 2020-2021 وسيبحث اللاعب بكل تأكيد عن عقد محسن حيث قد يكون العقد الأخير في مسيرته الكروية حيث يصل لعمر الـ 31 عام في مارس القادم.