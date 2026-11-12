"جلس مع شخصية كبيرة في نادٍ جماهيري واتخذ قراره!".. مفاجأة جديدة بشأن مستقبل جواو فيليكس مع النصر

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أسرار جديدة..

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تحدث الإعلامي والناقد الرياضي سعيد الهلال، عن تطورات "مستقبل" البرتغالي جواو فيليكس، نجم عملاق الرياض النصر.

فيليكس يرتبط بعقدٍ مع النصر، حتى 30 يونيو من عام 2027؛ وسط تقارير عن رغبته في العودة إلى الملاعب الأوروبية، قريبًا.

وما عزز هذه التقارير؛ تصريحات شقيقه هوجو فيليكس، الذي اعترف فيها بأن جواو سعيد في المملكة، ولكن حلمه يظل العودة إلى القارة العجوز والتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

* تفاصيل جديدة في مستقبل فيليكس

وفي هذا السياق.. كشف الهلال في تصريحات لبرنامج "ملاعب مع فيصل الجفن"، مساء اليوم الخميس، عن وصول معلومات مؤكدة إليه؛ تفيد بجلوس فيليكس مع شخصية كبيرة في أحد الأندية السعودية الجماهيرية - لم يذكر اسمه -، لمناقشة إمكانية التعاقد معه في الصيف القادم.

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وأضاف الهلال: "النجم البرتغالي أعطى الأولوية للنصر، من أجل تجديد عقده؛ خاصة أنه يميل إلى الاستمرار في السعودية لفترة أخرى، بسبب الراتب الضخم الذي لن يتحصل عليه في أوروبا".

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وشدد الإعلامي والناقد الرياضي على أنه في حال لم يقدم النصر، عرضًا ماليًا مرضيًا لجواو فيليكس؛ فإنه سينتقل إلى النادي الجماهيري - سالف الذكر -، في الميركاتو الصيفي القادم.

المثير في الأمر أن أكثر من إعلامي سرّب، في الفترة القليلة الماضية، أن عملاق الرياض الهلال يفكر في ضم فيليكس؛ وذلك بعد نهاية عقده مع فريق النصر الأول لكرة القدم، في 30 يونيو 2027.

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جدير بالذكر أن جواو فيليكس انضم إلى النصر في صيف عام 2025، قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي؛ حيث سجل 33 هدفًا وصنع 30 آخرين خلال 61 مباراة رسمية، مع التتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين الموسم الماضي.