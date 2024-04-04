مستقبل تشافي يزداد غموضًا .. دليل جديد على استمراره في برشلونة!

المدرب الإسباني كان قد أعل رحيله بنهاية الموسم الجاري

يزداد مستقبل تشافي غموضًا في برشلونة يومًا بعد الآخر، وذلك رغم إعلانه الصريح رحيله عن منصبه بنهاية الموسم الجاري عقب الخسارة أمام فياريال في يناير الماضي.

المدرب الإسباني مرتبط مع ناديه بعقد يمتد حتى صيف 2025، لكنه كان قد أعلن نيته الرحيل بسبب تراجع النتائج، وارتبط النادي بأكثر من مدرب آخر أبرزهم روبرتو دي زيربي وتشافي ألونسو.

إعلان المدرب رحيله كان شرارة البداية لرحلة ممتازة للفريق في الدروي الإسباني ودوري أبطال أوروبا، إذ خاض بعده 11 مباراة لم يخسر أيًا منها، وقد فاز في 8 وتعادل في 3، ونجح في التأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال بتخطي نابولي.

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الأيام الأخيرة شهدت عددًا من الإشارات الواضحة على رغبة الإدارة في استمرار تشافي في منصبه الموسم القادم، أبرزها كان تصريح الرئيس جوان لابورتاحولذلك ، وكذلك رافا يوستي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، الذي قال أن المشروع مع المدرب مستمر لسنوات وليس موسم أو اثنين.

صحيفة ريليفو أضافت دليلًا جديدًا على بقاء تشافي في منصبه، إذ أشارت إلى أن عديد اللاعبين باتوا يؤمنون بذلك لملاحظتهم بعض التغييرات على المدرب في غرفة الملابس، إذ بدا أكثر تحررًا من الضغوطات وفي مزاج أفضل وحماس أكبر مما قبل.