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Ivan Toney Attends Hearing At Southwark Crown Court Over Assault ChargeGetty Images
علي سمير

فيديو | "المحاكمة قد تمنع رحيله عن الأهلي" .. رد حاسم عن مستقبل توني وشكوك حول مشاركته ضد الشباب

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المهاجم الإنجليزي ارتبط كثيرًا بالانتقال لنيوكاسل يونايتد

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مرة أخرى يتصدر المهاجم الإنجليزي إيفان توني المشهد، بسبب القضية التي يُتهم فيها بالتعدي على أحد الأشخاص في لندن، بالإضافة إلى مستقبله وإمكانية انتقاله لنيوكاسل يونايتد.

اللاعب تواجد في العاصمة الإنجليزية من أجل الرد على الاتهامات الموجهة له، وسط تكهنات حول موعد عودته مرة أخرى للأهلي، وتأثير ما يحدث الآن على وجوده مع المنتخب الإنجليزي.

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لن يتواجد مع إنجلترا

وقال توصديق دين الصحفي في صحيفة "تايمز" لبرنامج "في المرمى":"إنجلترا ستلعب ضد إسبانيا وكرواتيا، ومن غير المرجح أن يشارك توني في المباراتين، لأن توماس توخيل على دراية بالوضع بالكامل منذ شهر يوليو".

وأضاف:"لعب أمام الأرجنتين في نصف النهائي لكأس العالم وكان أساسيًا ضد فرنسا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ومنذ ذلك الوقت لم يتم الاستعانة به لتمثيل المنتخب الإنجليزي".

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شائعات نيوكاسل

وفي سياق منفصل، تطرق بتال القوس إلى الأنباء المنتشرة في كل مكان، حول رغبة نيوكاسل يونايتد في إعادة توني إلى الدوري الإنجليزي من جديد، ورد عليه ضيفه:"هذا صحيح، بلا شك ماتياس يايسله يعرف الدوري السعودي جيدًا، وبالطبع هو يتمنى أنه يكون لديه إيفان توني وقدراته التهديفية".

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وأوضح:"توني يسجل الكثير من الأهداف في السعودية الآن، وفعل ذلك مع برينتفورد وتسبب في صعود الفريق إلى البريميرليج، ومن المنطقي أن يهتم به نيوكاسل".

وتابع:"في الوقت الحالي القضية هي التي تتصدر المشهد بالنسبة لتوني، والسؤال هنا هل يقبل أحد الأندية بالتعاقد معه والمخاطرة بإمكانية محاكمته وإدانته في القضية أم لا".

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هل يلعب ضد الشباب

وأما الإعلامي وليد الفراج، فقد قال عبر برنامج "روتانا سبورت مع وليد":"حاليًا هناك تحركات من إدارة الأهلي لتسهيل عودة إيفان توني من لندن لمواجهة الشباب، حيث مثل اللاعب في جلسة استماع أمام المحكمة، للدفاع عن نفسه من تهمة التعدي على أحد الأشخاص في وسط لندن في ديسمبر 2025".

وأكد أنه تم تحديد موعد مبدئي للمحاكمة في نفس المحكمة في 12 يونيو 2028، مشيرًا إلى أن اللاعب لم يصعد حتى الآن للطائرة، ولو تأخرت عودته لن يشارك أمام الشباب.

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ماذا قال توني خلال محاكمته؟

وأكد اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا، رسميًا، أنه غير مذنب في تهمة الاعتداء الذي تسبب في أذى جسدي فعلي، وذلك خلال جلسة عُقدت في محكمة ساوثوورك كراون كورت، وتتعلق التهم بمشاجرة وقعت في نادٍ ليلي بحي سوهو في ديسمبر 2025، حيث يُزعم أن توني نطح وضرب سابر دا سيلفا.

وبينما لا ينكر مهاجم الأهلي تسببه في الإصابة، يرى فريقه القانوني أنه تصرف دفاعًا عن النفس، ووصل مهاجم الأهلي إلى جلسة ما قبل المحاكمة برفقة حاشية مكوّنة من ستة أشخاص، وأُفرج عنه بكفالة غير مشروطة عقب المثول الموجز أمام المحكمة.

رحلتي مع الكرة بدأت من السابعة، ولكن كل شيء اختلف في ٢٠٠١ عندما شاهدت آرسنال للمرة الأولى.

حب من أول نظرة امتد من تلك اللحظة وحتى وقتنا هذا ولن يتوقف أبدًا، كرة سريعة غير مألوفة مختلفة عن الجميع، لم أعرف وقتها أي شيء عن خطط اللعب والمدارس التكتيكية، أحببت كرة أرسين فينجر بالفطرة، وكلما زاد استيعابي لفنون اللعبة تعزز إعجابي وتعلقي بآرسنال.

هنري هو اللاعب المفضل لي ولأغلب مشجعي آرسنال، لكن لقطة دينيس بيركامب وهدفه الذهبي مع هولندا في الأرجنتين بكأس العالم ٩٨ جعلت له مكانة خاصة لدي بجانب مجموعة أخرى ليس لها علاقة بالنادي اللندني، يتقدمهم فرانشيسكو توتي ورونالدينيو وبابلو أيمار وسيسك فابريجاس "قبل أن يلعب لبرشلونة وتشيلسي".

آرسنال ليس الأكثر فوزًا وحصولًا على الألقاب "ولا يمتلك دوري أبطال أوروبا"، ولكنه حالة خاصة غير تقليدية، وهذا ما أحاول اتباعه بكتاباتي عن كرة القدم.

بدأت رحلتي بممارسة اللعبة في نادي مغمور بمصر، لم أستطع المواصلة، لذلك قررت تغيير الخطة ودراسة الصحافة حتى يرتبط عملي بالرياضة وكرة القدم بالتحديد.

أعمل في مجال الصحافة منذ ٢٠١١، الرحلة طويلة وشهدت تغطية لكافة الأحداث مثل كأس العالم واليورو وأمم إفريقيا وغيرها، ولا تزال القصة مستمرة في النسخة العربية من موقع جول.

التشكيل المثالي بالنسبة لي لمن عاصرتهم بعيدًا عن المشاعر "لا يوجد مكان لهنري وبيركامب"..

حارس مرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: روبرتو كارلوس - باولو مالديني - فيرجيل فان دايك - فيليب لام

خط الوسط : باتريك فييرا - زين الدين زيدان - رونالدينيو

هجوم : كريستيانو رونالدو - رونالدو الظاهرة - ليونيل ميسي

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