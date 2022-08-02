"مستعدون لكل السيناريوهات".. برشلونة واثق من تسجيل صفقاته الجديدة

لا شيء يثير قلق جوان لابورتا

يتحلى رئيس برشلونة جوان لابورتا بالثقة الكاملة مع تفعيل الرافعة الاقتصادية الثالثة التي أعلنت مؤخرًا في النادي، من استطاعته أن يسجل لاعبيه الجدد الذين انتدبهم في سوق الانتقالات الصيفية.

هؤلاء اللاعبون هم روبرت ليفاندوفسكي وجول كوندي ورافينيا وفرانك كيسيه وأندرياس كريستنسن، إضافة إلى عثمان ديمبيلي الذي أبرم عقدًا جديدًا وكذلك سيرجي روبيرتو الذي كان قريبًا من مغادرة النادي لولا كتابة عقد جديد أيضًا.

أثناء تقديم كوندي لاعبًا في برشلونة، أوضح رئيس برشلونة أنه يفعل "كل شيء من أجل أن يتم تسجيل اللاعبين، لا أظن أن الليجا سيعرقلوننا، آمل أن يقوموا بنفس العملية معنا، وإذا لم يفعلوا، سوف نعالج الأمر".

وحامت الشكوك حول المعسكر الكتالوني في الفترة الماضية، بالتحديد حول ما إذا كان ممكنًا أن يتم تسجيل الصفقات الجديدة للميركاتو في ظل سقف الرواتب واللوائح التي تحكمه.

144 مليون يورو كان السقف الذي كان برشلونة مطالبًا بتعديله فيما يتعلق برواتب فريق الكرة بشكل عام، وفي الوقت الراهن لا يبدو واضحًا ما إذا كان برشلونة سيلجأ إلى رحيل حفنة من لاعبيه بمبالغ كبيرة وعلى رأسهم الهولندي فرينكي دي يونج أو الأمريكي سيرجينيو ديست، أو حتى الهولندي ممفيس ديباي.

لكن ثقة لابورتا لها الآن ما يبررها، لقد دخل الرجل الميركاتو بأزمة اقتصادية طاحنة مر بها النادي، والآن يستطيع أن يقول بملء فيه، إن برشلونة أبرم مجموعة من أهم صفقات الميركاتو الصيفي عبر تاريخه.