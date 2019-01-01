مستشفى منتخب ألمانيا للمصابين يستقبل اثنين جدد

أنباء غير مبشرة لعشاق المنتخب الألماني



بعث المدير الفني للمنتخب الألماني يواكيم لوف، أنباء غير مبشرة للمشجعين، بانضمام اثنين جُدد لمستشفى مصابي "الناسيونال مانشافات"، قبل مواجهة الأرجنتين في ودية الأربعاء المقبل.

وعانى منتخب الماكينات الأمرين مع لعنة الإصابات، التي أطاحت بعشرة من لاعبيه في الآونة الأخيرة، منهم على سبيل المثال جناح مانشستر سيتي ليروي ساني، بعد خضوعه لعملية جراحية في الرباط الصليبي، وأيضًا المدريدي توني كروس بعد انتكاسته الأخيرة أمام غرناطة، وآخرون.

واليوم الثلاثاء، أشار لوف إلى صعوبة مشاركة إلكاي جوندوجان في مباراة الأربعاء بداعي الإصابة التي ألمت به في العضلات، ونفس الأمر بالنسبة لمهاجم لايبزيج تيمو فيرنر، هو الآخر أصيب بعدوى الأنفلونزا، ومن غير المرجح ظهوره أمام التانجو.

⚠️ توضيح ⚠️



⭕️حدث بالفعل في مباراة أوجسبورج ومونشنجلادباخ بالدوري الألماني وليست لقطة من أحد الأفلام الكوميدية 🤦‍♂️ pic.twitter.com/edCPPv6mMo — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 7, 2019

وقال مدرب أبطال العالم في تصريحات صحفية "لدينا أخبار سيئة منذ أمس، لذا سيتعين علينا الاتصال بالمزيد للاطمئنان عليهم والتأكد من الغيابات".

وعن أحدث المنضمين لمستشفى منتخب ألمانيا للمصابين، قال "فيرنر يعاني من الأنفلونزا، لذا ليس من المؤكد مشاركته في مباراة الأربعاء، خاصة إذا لم يستطع التدريب اليوم الإثنين أو غدًا"، لافتًا إلى احتمال ظهوره في لقاء عطلة الأسبوع المقبل ضد إستونيا في التصفيات المؤهلة لليورو، كما هو الوضع بالنسبة للاعب بوروسيا دورتموند السابق.

ويسعى المنتخب الألماني لتحقيق الفوز على إستونيا للحفاظ على صدارة مجموعته الثالثة، التي تضم معه أيرلندا الشمالية، هولندا، روسيا البيضاء وإستونيا.