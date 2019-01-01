مستشفى الأهلي - عاشور يغيب عن مواجهة المقاصة وتحديد موعد عودته

طبيب الأهلي يحدد موعد عودة حسام عاشور للمباريات

تأكد بشكل رسمي غياي حسام عاشور؛ لاعب وسط الأهلي المصري، عن مواجهة فريقه المقبلة أمام مصر المقاصة، نظرًا لعدم اكتمال شفائه.

ويستعد المارد الأحمر لملاقاة الفريق الفيومي في 24 من الشهر الجاري، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجلة ال١١ بالدوري المصري الممتاز.

خالد محمود؛ طبيب الشياطين الحمر، أوضح أن عاشور لا يزال يجري برنامجه العلاجي والتأهيلي قبل العودة للتدريبات الجماعية، مؤكدًا أن حالته مطمئنة وفي تحسن مستمر.

"الله يصبرنا على منتخبنا" 🤦‍♂️ — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 21, 2019

وحدد الطبيب بشكل مبدئي فترة من أسبوع إلى عشرة أيام حتى يعود مجددًا للتدريبات والمشاركة في المباريات.

عاشور يعاني من إصابة في كاحل القدم، تعرض لها في أول مران له مع الفريق عقب عودته من إصابة سابقة، إثر تدخل مشترك مع شريف إكرامي؛ حارس المرمى.