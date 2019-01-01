مستشفى الأهلي - جاهزية سليمان وإكرامي ووضع عاشور تحت الملاحظة

الشياطين الحمر يستعدون للقاء المقاصة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تعافى ثنائي الأهلي المصري وليد سليمان وشريف إكرامي من الإصابات التي أبعدتهم لأسابيع عن الملاعب، لتتأكد جاهزيتهما للمشاركة في المباريات.

الشياطين الحمر يستعدون لمواجهة مصر المقاصة في العاشر من الشهر الجاري، على ملعب بتروسبورت، ضمن الجولة الـ28 من الدوري المصري الممتاز.

وأوضح خالد محمود؛ طبيب الفريق، أن سليمان سيشارك بشكل طبيعي في مران الفريق غدًا الإثنين، بعد تعافيه من الإصابة في ركبته.

أما عن إكرامي فتم شفائه من الإصابة بمزق في عضلة السمانة، وسيشارك هو الآخر في مران الغد، بعدما أنهى برنامجه التأهيلي.

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في الإطار نفسه، قرر الجهاز الطبي وضع لاعب الوسط حسام عاشور تحت الملاحظة قبل أن يشارك في المران الغد.

عاشور اشتكى من إجهاد في العضلة الضامة، حال دون مشاركته في لقاء الأمس أمام صن داونز الجنوب أفريقي.

بينما يخضع الثنائي هشام محمد وسعد سمير لفحص طبي غدًا الإثنين، لتحديد موقفهما من المشاركة في التدريبات الجماعية.

هشام يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، وبدأ الجري حول الملعب منذ يومين، أما سعد فأصيب في ركبته خلال مواجهة الأمس أمام صن داونز.

يذكر أن الأهلي خسر لقاء الفريق الجنوب أفريقي بخماسية نظيفة، ضمن ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب في 13 من الشهر الجاري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.