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الدوري المصري الممتاز

مستشفى الأهلي - الطبيب يوضح إصابتي جيرالدو ومحمد محمود

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لا بد أن يخرج المارد الأحمر بخسائر بشرية في كل مباراة

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

تعرض ثنائي الأهلي المصري الجديد الأنجولي جيرالدو ومحمد محمود للإصابات في أول ظهور لهما كأساسيين في صفوف الشياطين الحمر.

الثنائي شاركا من البداية في مواجهة سموحة، اليوم الثلاثاء، لكن الأنجولي خرج مصابًا بين شوطي اللقاء، بينما أصيب محمود في الدقيقة 57، ليخرج هو الآخر.

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وأوضح خالد محمود؛ طبيب الشياطين الحمر، أن إصابة جيرالدو عبارة عن شد في العضلة الخلفية، بينما يعاني محمد محمود من جزع في الركبة.

الأهلي يعاني من إصابات عديدة خلال الفترة الأخيرة، حيث يغيب عدد كبير من لاعبيه الأساسيين على رأسهم وليد أزارو وأحمد فتحي وأحمد الشيخ وحسام عاشور وصلاح محسن وغيرهم.

يذكر أن الأحمر حقق الفوز أمام الفريق السكندري بهدف وحيد، سجله التونسي علي معلول من ضربة جزاء، ضمن مؤجلات الجولة الـ15 في الدوري الممتاز.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى النقطة 27 ليحتل المركز الثالث، بينما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 23 في المركز الثامن.

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