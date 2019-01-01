مستشفى الأهلي - الثلاثي المصاب يعود للتدريبات وموقف أزارو والشناوي

الشياطين الحمر يستعدون لملاقاة الداخلية بعودة الثلاثي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يشارك الثلاثي أحمد فتحي وأحمد حمودي وصالح جمعة؛ لاعبي الأهلي المصري، اليوم الإثنين، في المران الجماعي للفريق، بعد تعافيهم من الإصابات التي لحقت بهم مؤخرًا.

الثلاثي أصبح مؤهل للمشاركة في المباريات بعدما عادوا لتدريبات الكرة بشكل تدريجي في الأيام المقبلة، للتأكد جاهزيتهم للمباراة المقبلة أمام الداخلية.

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فيما يعود المصاب الرابع المغربي وليد أزارو للتدريبات الجماعية خلال 48 ساعة، بعدما انتهى من تنفيذ برنامجه التأهيلي.

المغربي كان قد أصيب في يناير الماضي بقطع في العضلة الضامة، غاب على إثره أربعة أسابيع.

أما حارس المرمى أحمد الشناوي فسيخضع اليوم إلى فحص طبي، لتحديد مدى جاهزيته للمباراة المقبلة أمام الداخلية.

وأصيب الشناوي خلال عمليات الإحماء قبل المباراة الأخيرة أمام الإنتاج الحربي، حيث شعر بإجهاد في العضلة الضامة، وفضل الجهاز الفني عدم المجازفة والدفع به.

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يذكر أن الأهلي حقق الفوز أمام الإنتاج بهدف نظيف، سجله عمرو السولية، على ملعب بتروسبورت، ضمن الجولة الـ22 من الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الشياطين الحمر للقاء الداخلية، المقرر إقامته بعد غدٍ الأربعاء، ضمن الجولة الـ23 بالدوري المحلي.