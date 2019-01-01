مستشار رئيس برشلونة: ميسي سيستمر بنفس القوة 4 سنوات أخرى

مستشار بارتوميو يتحدث عن مستوى ميسي مع برشلونة في السنوات المقبلة

قال كارليس ريكشاس مستشار رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو إن ليونيل ميسي بإمكانه الاستمرار في نفس المستوى حتى السادسة والثلاثين من عمره.

وكان ليونيل ميسي قد حصل بالأمس على جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم والتي تقدمها مجلة فرانس فوتبول، ليصبح الأكثر تتويجًا بالجائزة في التاريخ بـ 6 مرات.

وأعقب ذلك الكثير من الإشادات بالمستوى الكبير الذي يقدمه ليونيل ميسي، كما تحدث الكثيرون عن مستقبله في الملاعب نظرًا لزحفه نحو الثالثة والثلاثين من عمره.

وفي هذا السياق، قال كارليس ريكشاس مستشار رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو إن ليونيل ميسي بمقدوره الاستمرار في الملاعب بنفس القوة والتأثير لسنوات قادمة"

وأضاف: "ميسي يمتلك جودة تجعله يقوم بكل شيء في كرة القدم، هو يستطيع التأقلم مع التقدم في العمر عن طريق تقليل الجهد البدني الذي يبذله في كل مباراة"

وتابع: "أعتقد أن ذلك سيحافظ لميسي على جودته حتى السادسة والثلاثين من عمره، بعدها لن يكون بنفس التأثير ولكنه سيستطيع تقديم كرة قدم مميزة"

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يذكر أن ليونيل ميسي قد تعرض للإصابة مطلع الموسم الحالي واستمر لنحو شهرين بعيدًا عن برشلونة، في الوقت الذي صرح فيه بالتصريح الشهير حول أن الجسد لا يرحم مع مرور السنوات.