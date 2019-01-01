مستشار الزمالك يرد على العينة الإيجابية لمنشطات طارق حامد

لاعب الوسط الفارس الأبيض ترددت أنباء عن تناوله منشطات

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أثير حالة من الجدل خلال الساعات الماضية حول طارق حامد؛ لاعب وسط الزمالك، بعد تردد أنباء عن ظهور نتيجة إيجابية للعينة المأخوذة منه لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

كاف كان قد اختار حامد وعماد السيد؛ حارس مرمى الأبيض، للخضوع لاختبار المنشطات عقب مواجهة جور ماهيا الكيني، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، في العاشر من مارس الجاري.

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وأوضح نصر عزام؛ المستشار القانوني للقلعة البيضاء، أن نتيجة تحليل المنشطات لا تظهر قبل شهر على الأقل من إجرائها.

عزام كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بشكل عام لا تظهر نتيجة تحليل المنشطات بشكل فوري، ولكن تأخذ عادة أكثر من شهر من أخذ العينة، فلا أعتقد أنه هناك صحة لخبر ظهور عينة إيجابية لأي لاعب تم عمل تحليل له خلال مباريات هذا الشهر بأفريقيا".

بشكل عام لا تظهر نتيجة تحليل المنشطات بشكل فوري و لكن تأخذ عادة أكثر من شهر من أخذ العينة، فلا اعتقد انه هناك صحة لخبر ظهور عينة إيجابية لأي لاعب تم عمل تحليل له خلال مباريات هذا الشهر بأفريقيا #cafcc #CAFCL #كرة_القدم — Nasr Azzam (@Nasr__Azzam) ١٣ مارس ٢٠١٩

يذكر أن الفارس الأبيض كان قد حقق الفوز أمام جور ماهيا برباعية نظيفة، ليحيي آماله بقوة في التأهل لدور الـ8.

ويحتاج الأبيض للفوز في اللقاء المقبل أمام نصر حسين داي الجزائري، المقرر إقامته في 17 من الشهر الجاري، بالجولة الأخيرة من دور المجموعات، من أجل ضمان التأهل رسميًا إلى دور الـ8 دون النظر لنتائج منافسيه.