مستثمر سابق في آرسنال يؤكد رغبته في التحول لوجهة إنجليزية جديدة

رجل الأعمال الروسي يرغب في تجديد شراكته مع صديقه الإيراني

أكد رجل الأعمال الروسي ألياشير عثمانوف رغبته في الانقضاض على جزء كبير من أسهم إيفرتون في المستقبل، جنبًا إلى جنب مع مجموعة رجل الأعمال الإيراني فرهاد مشيري المستحوذة على "جوديسون بارك".

وسبق لصاحب الـ66 عامًا الاستثمار في آرسنال، بالاستحواذ على 30% من أسهم النادي، غير أنه قبل شراء أسهمه، وصف نفسه بأحد مشجعي المدفعجية.

مع ذلك، رحب بمشاركة صديقه الإيراني في امتلاك أصحاب الجزء الأزرق لمدينة نهر الميرسيسايد، لتجديد الشراكة بينهما منذ امتلاك الجزء الأكبر من مجموعة " Red and White Holdings" في الفترة بين عامي 2007 و2016.

وعندما سُئل عن صحة هذه المعلومات، قال لصحيفة "التايمز": "نعم وبكل سرور إذا طلب مشيري ذلك. وأنا أفكر في الاستثمار في هذا النادي".

وعن علاقته بأرسنال، قال "لن أرفض آرسنال ولن أتركهم كمشجع، لكن إذا ذهبت إلى إيفرتون، فسوف أرتدي القميص الأزرق لأنني محترف".

في الوقت ذاته، أشار إلى أنه سيكون عامًا سعيدًا فيما يخص تقديم الدعم المادي لإيفرتون، لا سيما بعد بيع حصته المتبقية في شمال لندن إلى "ستان كرونكي" العام قبل الماضي.

في الوقت ذاته، لفت إلى أن كرونكي أخطأ بالاستحواذ على أسهم ملعب "الإمارات"، لاعتقاده بأنه إذا عملا معًا، كانا حققا نجاحات أكبر، بقوله "لو عملنا سويًا، لكنا حققنا الكثير من النجاحات بكل تأكيد، لكن سيأتي وقت النجاح وسيعود مشجعو آرسنال إلى الملعب".