مسألة حياة أو موت .. مانشستر يونايتد مجبر على التأهل لدوري أبطال أوروبا!

تقارير صحفية إنجليزية تشير أن مانشستر يونايتد قد يعاني من نقص مادي لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل في حالة عدم تأهل النادي لدوري أبطال أوروبا.

وكان نادي مانشستر قد اهتم بمدرب باريس سان جيرمان الحالي ماوريسيو بوتشيتينو ومدرب أياكس إريك تين هاج.

ويبدو أن النادي يود التعاقد مع مدرب من الثنائي الذي يمكن إرضائهم بموارد مادية قليلة عن بقية الأندية.

فبحسب تقرير أعدته صحيفة "تيليجراف" فإن المدرب الجديد للنادي سيحصل على 80 مليون جنيه استرليني في حالة تأهل الفريق لبطولة دوري الأبطال، و50 مليون فقط إذا فشل مانشستر في التواجد بها الموسم المقبل.

ويحاول فريق مانشستر على التأهل لبطولة الأبطال في ظل وجود منافسة شرسة مع أندية آرسنال، توتنهام ووست هام يونايتد.

وكان قد أنفق اليونايتد 120 مليون جنيه استرليني لشراء كريستيانو رونالدو وجادون سانشو ورفائيل فاران الصيف الماضي.

مع وجود أنباء عن مغادرة بول بوجبا وجيسي لينجارد وخوان ماتا وإدينسون كافاني لنادي هذا الصيف.

هذا يعني أن معظم مشجعي الشياطين الحمر لن يكونوا سعداء بآخر الأخبار لأن خط الوسط والهجوم بحاجة إلى تعزيزات هذا الصيف مع الكثير من لاعبي الفريق المطلوبين.

ويمكن جمع أموال الانتقالات الأخرى عن طريق بيع اللاعبين الذين لا يرغب المدرب الجديد للفريق بهم، ولكن تظل مشكلة الرواتب المرتفعة التي تدفعها الإدارة للاعبين موجودة.

حيث صدرت أحدث الأرقام المالية لليونايتد الأسبوع الماضي وكشفت أن ديونهم تبلغ الآن 494.8 مليون جنيه استرليني، بزيادة 8.6 في المائة عن إعلانهم السابق.

فيبدو أن فريق مانشستر سيمر بفترة مادية صعبة، وقد يكون الحل هو خروج أحد نجومه من الفريق لمحاولة شراء بعض الاسماء لمساعدة المدرب الجديد.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد سيواجه توتنهام في الجولة ال 29 من بطولة الدوري الإنجليزي يوم السبت القادم.

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