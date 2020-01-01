مساعد مدرب سبورتينج لشبونة يُحبط مانشستر يونايتد بشأن فيرنانديز

الصفقة لن تحدث..

أحبط إيمليانو فيرو، مساعد مدرب سبورتينج لشبونة، آمال مانشستر يونايتد في التعاقد مع برونو فيرنانديز عندما أكد استمراره مع النادي البرتغالي.

وكانت الصحافة البريطانية قد أكدت على أن اللاعب توصل لاتفاق مع إدارة المانيو ويتبقى الاتفاق مع ناديه من أجل إتمام الصفقة.

المقابل المادي هو العائق الوحيد أمام انتقال فيرنانديز إلى الشياطين الحمر، حيث يطلب سبورتينج 80 مليون يورو في مقابل رغبة اليونايتد دفع 60 فقط.

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بدوره، قال فيرو أنه لا يتوقع رحيل لاعبه، ففي تصريحات لصحيفة أبولا عبّر عن ذلك "نعم هناك الكثير من الأحاديث حول مغادرته.".

كما أضاف "أعتقد أن الناس في الخارج يشعرون بهذا الأمر أكثر منّا، نحن لا نشعر به، نحن لا نشعر أن برونو يفكر في المغادرة، إنه منافس ومشترك مع الفريق.".

اهتمام اليونايتد بالحصول على خدمات الدولي البرتغالي تأتي على خلفية إصابة بول بوجبا وسكوت ماكتوميناي والاعتماد فقط على فريد وبيريرا ومعهما نيمانيا ماتيتش فقط.

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 35 نقطة وبفارق 5 نقاط عن المربع الذهبي.