مساعد كلوب يعترف باهتمام ليفربول بالتعاقد مع نيفيز

أحد أبرز نجوم الوسط في الدوري الإنجليزي هذا الموسم

كشف بيب ليندرز مساعد يورجن كلوب مدرب ليفربول، عن ترحيبه بانتقال البرتغالي روبن نيفيز لصفوف الريدز.

نيفيز انتقل لولفرهامبتون في صيف 2017، ولعب دوراً هاماً في تأهل الفريق للدوري الإنجليزي.

مستوى الدولي البرتغالي لفت أنظار العديد من الأندية الكبرى، أهمها مانشستر سيتي ويونايتد وليفربول.

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ليندرز سبق وأن عمل مع صاحب الـ22 عاماً، خلال فترته التدريبية مع نادي بورتو في البرتغال.

وقال عن إمكانية العمل معه مرة أخرى:"أعرفه جيداً، يمتلك طموح كبير جداً وحماسه لكرة القدم واضح للجميع.

وأضاف:"أعلم بشكل كامل ما يمكنه تقديمه ونوعيته كلاعب في العموم، بالطبع هو يثير اهتمامنا في ليفربول".

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وتابع:"تعرفت عليه عندما رأيته مع ولفرهامبتون، يعجبني أسلوبه واحترافيته واستمراره في التطور منذ موسم 2013/2014".

يذكر أن نيفيز سجل 10 أهداف في 77 مباراة لعبها مع ولفرهامبتون منذ وصوله للنادي.