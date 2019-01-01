مساعد كلوب:إصابة صلاح خدمت ريال مدريد وتدربنا على الركنيات السريعة ضد برشلونة

قبل مواجهة توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا

أكد بيتر كرافيتز مساعد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، على إصرار فريقه من أجل الفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ليفربول يستعد لملاقاة توتنهام في 1 يونيو القادم على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، في الظهور الثاني على التوالي بنهائي الأبطال.

الريدز تواجدوا بنهائي النسخة الماضية، عندما خسروا من ريال مدريد 3/1، في مباراة لم يكملها محمد صلاح بعد التحامه مع سيرخيو راموس.

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كرافيتز قال عن تلك اللقطة:"الأمر لم يكن مفاجئاً لي، لاعب ضد لاعب في التحام مشترك، صلاح بذل كل ما لديه للحصول على الكرة، أما راموس سواء تعمد أم لا فهو فعل معروفاً كبيراً لريال مدريد".

وعن أخطاء لوريس كاريوس وجلب أليسون بيكر:"أنت دائماً تحاول النظر لاختياراتك في نهاية كل موسم، وترى ما يحتاج لتدعيم، وضعنا كل ذلك في الحسبان قبل جلب أي لاعب جديد".

وعن العطلة الشتوية بالدوري الإنجليزي:"ستعطي بعض الأريحية، ولكنها لن تحل المشكلة الأكبر وهي تراكم المباراة في فترة أعياد الميلاد".

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تصريحه السابق أن الدوري الإنجليزي أهم من دوري الأبطال:"أهم شيء عو العمل الجماعي للفريق، نحن لا نركز فقط على الدوري، نريد التطور على جميع النواحي، البريميرليج هدف عظيم لنا بدون أي شك، رغم أننا لسنا الأقوى مالياً في إنجلترا بالوقت الحالي".

المقارنة بالموسم الماضي:"هناك تحسن كبير في جودة الاستحواذ على الكرة، نحاول تنظيم أنفسنا أمام الفرق التي تلعب بضغط عالي كبير، وهناك مرونة أيضاً في تغيير الخطة".

ركنية أرنولد ضد برشلونة:"لقد تدربنا على ذلك لمدة أسابيع، كانت سرعة استجابة من أرنولد، نحن نحاول رسم العديد من السيناريوهات المختلفة لكل الكرات الثابتة".

تدريب أطفال الملعب على رمي الكرة سريعاً في الركنيات:"قبل أن نأتي لليفربول لم يكن هناك أي نظام يحكم تلك العملية، ولكن بعدها قمنا بتدريب الأطفال على رمي الكرة سريعاً للملعب سواء كانت رمية جانبية أو لعبة ركنية تحتاج لسرعة تنفيذ".

وفي نهاية حديثه أشاد كرافيتز بالطريقة التي عاد بها فريقه ضد برشلونة في نصف نهائي الأبطال، مؤكداً أن السيطرة على الكرة كانت أهم أسلحته للعودة التاريخية بعد التأخر 3/0 في كامب نو.