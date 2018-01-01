مساعد فيرجسون السابق: مانشستر يونايتد يسير في اتجاه ليفربول

فيلان رافق فيرجسون عبر آخر 5 أعوام له في يونايتد..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

شبه مايك فيلان مساعد سير أليكس فيرجسون المدرب التاريخي لمانشستر يونايتد، أوضاع النادي الحالية بأوضاع ليفربول السابقة وبعده عن منصات التتويج.

وقال فيلان في تصريحاته لسكاي سبورتس:"الفريق لم يتحسن، الأمر بتلك البساطة. إنه لم يتقدم للأمام، لا زال يتراجع للوراء والكثير من الفرق قد تقدمت". اختيارات المحررين قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2018-19 | الموعد، القنوات الناقلة، الفرق المتأهلة، النظام وترتيب المجموعات

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وأضاف:"أعتقد أن اختيار يونايتد للاعبين والاتجاه الذي يسير به قد أثبت الكثير من الصعوبات، لا يوجد نقص بالاستثمار، أعتقد أن أغلب الناس يمكنهم القول بواقعية أن المال موجود ليتم إنفاقه، ولكن الأمر يتعلق بما تنفقه لأجله وما تناله بالمقابل".

وأوضح:"اتخاذ القرارات هو دائماً قمة الشجرة حين يتعلق الأمر بأندية كرة القدم الكبيرة، سيتطلب الأمر عاماً أو اثنين، هل سيتطلب ثلاثة"؟

وتابع:"الأمر يتطور إلى خمسة أو ستة وربما سبعة أعوام، إنه يسير في الطريق الذي اتجه إليه ليفربول في الأعوام الماضية".

وكان ليفربول قد فشل بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي منذ عام 1990، بينما يحتل يونايتد المركز السادس بفارق 16 نقطة عن الريدز أصحاب الصدارة في الوقت الحالي.