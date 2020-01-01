مساعد فايلر: هدفنا دوري أبطال إفريقيا وسنواجه الوداد "الصعب"

مساعد فايلر يتحدث عن طموحه رفقة الأهلي.

أكد دافيد سيزا، المدرب المساعد للسويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على أن هدف الفريق هو التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا، هذا رغم صعوبة مواجهة الوداد البيضاوي المغربي.

سيزا قال خلال تصريحات لموقع "nau" السويسري: "لاعبو الأهلي يحاولون التقليل من تأثير التوقف الحالي من خلال التدريبات الفردية، يجب على الجميع أن يكون في حالة بدنية جيدة للعودة إلى الكرة".

مساعد فايلر تابع: "هناك فرصة للتتويج ببطولة دوري الأبطال، ولكن هناك 3 فرق أخرى أصحاب مستوى رائع يرغبون في التتويج باللقب أيضًا".

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دافيد سيزا أردف: "الآن علينا الفوز على الوداد البيضاوي في نصف النهائي، سنكون أمام مباراتين في غاية الصعوبة ضد منافس صعب للغاية".

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واختتم مدرب الأهلي تصريحاته قائلًا: "لم أفكر في مستقبلي مع الأهلي، ولكنني أركز فقط في النجاح مع الأهلي خلال الموسم الحالي، ولكن بشكل شخصي أحب الأمور هنا كثيرًا، لأنني أعمل في نادي كبير مثل الأهلي".

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، خلال شهر مايو المقبل.