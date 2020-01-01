مساعد فايلر: تدريب بيراميدز "شائعات" وأزمة صالح جمعة ليست شخصية

ديفيد سيزا يتحدث عن رحيل فايلر عن تدريب الأهلي.

أكد ديفيد سيزا، المدرب المساعد للسويسري رينيه فايلر، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، على أن قرار رحيل الأخير عن القلعة الحمراء صدر عنه، وليس من إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، متحدثًا عن سبب استبعاد صالح جمعة لاعب وسط المارد الأحمر.

سيزا قال خلال تصريحات عبر قناة "النهار" الفضائية: "كنت أتمنى أن ينتهي الموسم بشكل مثالي، ولكن علي تقبل القرار الذي يصدر، وتحدثنا عن الموقف بالكامل، ولكن في النهاية هو من يتخذ القرار النهائي في هذا الأمر".

المدرب المساعد السابق للنادي الأهلي تابع: "فايلر هو من يستطيع الإجابة على سبب رحيله عن القلعة الحمراء، ولدي طموحات وأحلام، ولا أعرف هل سأعمل مستقبلًا مع فايلر أم لا، لأنني عملت معه في أندرلخت ثم افترقنا وعدنا مجددًا بالنادي الأهلي".

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وتحدث ديفيد سيزا عن سبب عدم مشاركة صالح جمعة مع رينيه فايلر، حيث قال: "الأمر متعلق بصالح مع مدربه فايلر، والأمور كانت منحصرة في الجانب الرياضي وليس الشخصي، وفرصه مع الفريق كانت تعتمد على رؤية المدرب للفريق بالكامل، وهناك من يؤدي بشكل أفضل منه لوجود محمد مجدي أفشة ووليد سليمان".

وعن طلب فايلر بضم بعض أسماء اللاعبين، قال سيزا: "وضعنا قائمة بأبرز اللاعبين الجيدين في مصر وبالخارج، ولن أعلن عن أسماء، وبالنسبة للمعارين فأرى أن أكرم توفيق لاعب مميزة للغاية".

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واختتم سيزا تصريحاته قائلًا: "لم أتلق عرضًا من الأهلي لتدريب الفريق، وقد يحدث ذلك مستقبلًا، والحديث عن تدريب فايلر لفريق بيراميدز مجرد شائعات إعلامية".

ورحل رينيه فايلر عن تدريب الأهلي، بعد وصوله لطريق مسدود مع إدارة ناديه، بسبب رغبته في السفر إلى أسرته في سويسرا، عكس رغبة الإدارة باستمراره خلال الوقت الحالي مع الفريق.