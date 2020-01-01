مساعد سيتيين: الهزيمة بثمانية من بايرن ميونخ ليست مسؤوليتنا

سارابيا يكشف الأسرار

كشف إيدر سارابيا، مساعد كيكي سيتيين، مدرب برشلونة السابق، عن كواليس فترته في برشلونة والهزيمة المهينة من بايرن ميونخ بنتيجة 8-2 في دوري أبطال أوروبا.

سارابيا دخل في عدة مشاكل مع ليونيل ميسي ونجوم البلوجرانا بحسب تقارير صحفية أثناء فترة سيتيين السلبية مع الفريق.

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وقال سارابيا مع "ماركا": "لم أتحدث مع ميسي بعد رحيلي ولكن أتحدث مع بعض الأشخاص واللاعبين من الفريق، أملك علاقات جيدة في كل الفرق التي عملت بها".

وأضاف: "تحدثت مع أحد العمال مؤخراً وبعثت التهاني لمجموعة من اللاعبين على الأداء الجيد بعد الانتصار الأوروبي الأخير، أردنا العمل والمساعدة ولكن الظروف لم تساعد".

وواصل: "السقوط أمام بايرن كان نتيجة تراكمات لسنوات سابقة، ولكن قبلها قدمنا عرضاً طيباً مع نابولي في الإياب وفخورون بالعمل الذي قدمناه".

وأكمل سارابيا: "المباراة لا تصيبني بالكوابيس، كان السيناريو يمكن أن يتغير، أتذكر كرة لسواريز وقائم بوسكيتس، يجب أن تمضي الحياة ورأينا كيف بيكيه أشار إلى الماضي في العلن".

وختم: "ماذا لو اتصل بي ريال مدريد؟ رائع رائع، الجمعة الماضية فقط أنهينا ارتباطنا والعقود ولم نحصل على الفرصة للتفكير في مستقبلنا".

ودخل سيتيين في نزاع قضائي مع برشلونة بسبب مزاعمه بأنه لم يتم إخطاره بقرار إقالته من منصبه.