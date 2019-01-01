مسؤول غاني سابق: استعملنا السحر قبل الفوز على مصر 6 - 1

مفاجأة كبيرة يكشفها مسؤول غاني سابق في اتحاد الكرة

كشف مسؤول سابق في الاتحاد الغاني لكرة القدم، عن قيامهم بأعمال السحر قبل مواجهة مصر وغانا عام 2013 المؤهلة لكأس العالم وقتها.

وتلقى منتخب مصر هزيمة ثقيلة أمام غانا في ذهاب اللقاء المؤهل لكأس العالم 2014 في البرازيل، بنتيجة 6 أهداف مقابل هدف، في مدينة كوماسي.

وقال المسؤول في تصريحات لموقع "غانا ويب": "يامين نائب ألفيس أنكره وزير الرياضة، شارك في بعض أعمال السحر من أجل تأمين الفوز على مصر".

وأضاف: "يامين قام بالمشاركة في استخراج جسد ماعز ميت من أجل القيام ببعض الأعمال الروحانية قبل لقاء مصر وغانا المذكور".

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وأكد الموقع أن يامين أحد المشاركين في استخراج بعض الأشياء حسب رصدهم للتقرير، كانت مدفونة من أجل خسارة المنتخب الغاني أمام مصر داخل كوماسي.

وقال يامين للموقع إنه لم يتواجد أثناء استخراج الماعز، لكنه لم يتأخر وقتها للمشاركة في الأمر من أجل القيام ببعض الأعمال الروحانية من أجل تأمين فوز المنتخب الغاني.



