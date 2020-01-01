مسؤول سعودي يكشف معوقات تحديد موعد نهائي لعودة الدوري

قرار عودة المسابقة المحلية ستحدده الدولة، والجهات المعنية، وليس الاتحاد

أكد إبراهيم القاسم الأمين العام لاتحاد الكرة السعودي، أنَّ قرار استئناف، أو إلغاء دوري المحترفين السعودي، ليس من مهام الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وفي تصريحاته لبرنامج "الحصاد الرياضي"، أكد القاسم على أن قرار عودة المسابقة المحلية ستحدده الدولة، والجهات المعنية، وليس الاتحاد.

القاسم أضاف في تصريحاته : "عاملان أساسيان يُحددان مصير الدوري السعودي، أولهما الإجراءات الاحترازية الوقائية التي تفرضها الدولة على جميع القطاعات ومنهم كرة القدم".

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وأكمل : "أما العامل الثاني سيكون جدولة المسابقات الخارجية، مثل دوري أبطال آسيا، والتصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا وكأس العالم 2022".

وحول الموعد الذي كان تك تحديده من قبل قال : " الموعد المبدئي كما هو (20 أغسطس)، مع العلم بأنَّه خاضع للتقييم بشكل مستمر، كما أن المتغيرات اليومية قد لا تسمح لرابطة الدوري السعودي للمحترفين بتحديد موعد استئناف الدوري بشكل نهائي".

وأنهى القاسم تصريحاته : "حتى اللحظة لا نعرف متى يعود الطيران الدولي، وقد تكون أحد الحلول لإحضار اللاعبين، والمدربين، عبر رحلات خاصة، ما زلنا ننتظر اتضاح الصورة بصورة كاملة".

وفي نهاية تصريحاته وجه القاسم رسالة خاصة قائلاً : "نشكر خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده على الجهود الكبيرة، والقرارات الاحترازية غير المسبوقة لمواجهة فيروس كورونا".