مسؤول سعودي يُعلق على أزمة نهاية عقود اللاعبين مع إيقاف النشاط الرياضي

نقلت التقارير تصريحات الشهري التي أكد فيها أن الظروف الحالية استثنائية

أكد معيض الشهري، رئيس لجنة الاحتراف، في الاتحاد السعودي لكرة القدم، على غموض العديد من المواقف خلال الفترة الحالية بسبب الوضع الراهن.

ونقلت التقارير تصريحات الشهري التي أكد فيها أن الظروف الحالية استثنائية ويُحيط الغموض بمصير عقود اللاعبين والتي ينتهي منها الكثير في يونيو المُقبل.

وقد يتسبب تفشي أزمة فيروس كورونا المستجد، وتعليق المسابقات الرياضية في المملكة، في ظهور إشكالية جديدة، بخصوص نهاية العقود مع امتداد متوقع للمسابقات لوقت قد يصل إلى يونيو، ما يعني نهاية عقودهم الاحترافية قبل نهاية الموسم الحالي.

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معيض قال في تصريحاته : "الوضع العام حاليًا غير واضح في ظل عدم الإجابة عن هذا السؤال، متى تنتهي مسابقات الموسم؟ ننتظر القرارات الرسمية قبل البت في أي موضوع".

وقال، "في حال نهاية عقد اللاعب، بإمكانه الاتفاق مع النادي على تمديد عقده شهرًا إضافيًا على سبيل المثال حتى نهاية الموسم، وهذا سيكون الأمر على الصعيد العالمي.

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وكانت وزارة الرياضة بالمملكة قد أعلنت تعليق تدريبات الأندية مؤقتاً حتى إشعار آخر، وذلك تقيداً بالإجراءات الاحترازية والوقائية وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.