مسؤول ريال مدريد يجتمع مع وكيل أعمال يوفيتش وبيانيتش

هل يتعاقد ريال مدريد مع بيانيتش ويوفيتش في سوق الانتقالات الصيفية؟

اجتمع خوسيه أنخيل سانشيز، المدير العام لريال مدريد، مع فالي راماداني، وكيل أعمال نجم يوفنتوس ميراليام بيانيتش وموهبة فرانكفورت لوكا يوفيتش.

برشلونة يسعى للتعاقد مع يوفيتش ليكون المهاجم البديل للويس سواريز في المستقبل.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنّ أنخيل سانشيز تواجد رفقة راماداني في اجتماع لم يستمر طويلًا ليثير الشكوك حول إمكانية سعي النادي الملكي لخطف يوفيتش من برشلونة.

وأوضحت الصحيفة أنّ بيانيتش كان يكون أحد المرشحين أيضًا إلا أنّ البيانكونيري لن يتخلى عن صاحب الـ 26 عامًا بسهولة خاصة بعد أن جدد عقده حتى 2023.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ فالي هو وكيل أعمال كاليدو كوليبالي، مدافع نابولي، وكذلك أنتي ريبيتش، لاعب فرانكفورت، وإيفان بريسيتش، جناح إنتر، وماركوس ألونسو، مدافع تشيلسي.

فقط أريد رُبع هذه الثقة بالنفس.. آمين! 🙏😂



(📽️: IG/tal21so) pic.twitter.com/YOx7QgFY1I — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 29, 2019

التقاير الصحفية أكدت أنّ زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، تمكن من إقناع رئيس النادي بضم بيانيتش مقابل 100 مليون يورو.

ريال مدريد أتم أول صفقات الصيف المقبل لزيدان بضم إيدير ميليتاو من بورتو مقابل 50 مليون يورو.