مسؤول روسي يدين تصريحات بوجرينياك العنصرية لأصحاب البشرة السمراء بالمنتخب

المهاجم المخضرم يرى أن الأمر مضحك.

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أدان مسؤول رئاسي روسي، تصريحات مهاجم فولهام الأسبق، بافل بوجرينياك، بشأن ارتداء لاعبين أصحاب بشرة سوداء قميص المنتخب الروسي مستقبلاً.

ميخائيل فيدوتوف، مسؤول حقوق الإنسان للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، علق على عنصرية المهاجم الروسي الحالي لفريق أورال.

وكان بوجرينياك قد أصدر بعض التصريحات حول البرازيلي آري، لاعب كراسنودار الروسي، بعد حصوله على جواز سفر روسي.

قائلاً في التعليقات: "من المضحك أن نرى لاعب أسود يرتدي قميص المنتخب الروسي، ماريو فرنانديز لاعب كبير، وكذلك إيجور سمولينكوف في هذا المركز، نحن قادرين على فعلها بدون المُجنسين".

ليرد عليه فيدوتوف عبر موسكو 360: "اعتقد أن أي لاعب كرة قدم، يلعب بشكل جيد، ولديه جواز سفر روسي، لديه الحق في ارتداء قميص المنتخب، لون البشرة والعين والشعر وكل شيء ليس لديه تعريف، لابد أن يكون هذا مفهوماً للجميع".

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وارتدى آرى وفرناديز قميص المنتخب الروسي في العام الماضي، وسجل الأخير هدفًا في شباك كرواتيا بربع نهائي كأس العالم 2018.

ويقوم الاتحاد الروسي بإحالة اللاعب للتحقيق، قبل أن يتخذ قراره بشأن الدولي السابق.

وتعاني روسيا من العنصرية بشكل كبير، وتأثر عدد كبير من اللاعبين الأفارقة من الأمر، ففي 2011، قامت جماهير لوكومتيف موسكو برفع لافتة للاعب النيجيري بيتر أودومينجي بها موز، قائلين شكرًا وست بروميتش ألبيون الإنجليزي بعد رحيل اللاعب.

وتم تغريم الاتحاد الروسي 22 ألف يورو في مايو 2018، بعد بعض الهتافات العنصرية والاستهجان للاعبي منتخب فرنسا في مباراة ودية قبل كأس العالم 2018.

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(📸: @sabailfc) pic.twitter.com/8ilD0v3YSf — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 19, 2019

وسبق لبوجرينياك، البالغ 35 عاماً، أن ارتدى قميص منتخب بلاده 33 مرة، وشارك في يورو 2012، ولعب لفولهام وريدينج بإنجلترا.