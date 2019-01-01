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مسألة وقت.. دارميان على أعتاب يوفنتوس

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الاتفاق قد تم بالفعل وفقاً للتقارير الإيطالية..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أكدت تقارير صحفية اقتراب انتقال ماتيو دارميان ظهير مانشستر يونايتد الإنجليزي، عائداً إلى دياره الإيطالية عبر بوابة يوفنتوس.

 

وذكرت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت أن الاتفاق بين الناديين قد تم بالفعل، بانتظار إتمام بقية الإجراءات خلال الأيام القليلة المقبلة.

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وسيتم الاتفاق على سبيل الإعارة مقابل 4 مليون يورو، مع حق الشراء في نهاية الموسم.

وأتى اختيار دارميان -29 عاماً- على حساب إيمرسون بالميري ظهير تشيلسي، الذي قدرت قيمة انتقاله بحوالي 20 مليون.

يذكر أن الظهير الإيطالي كان لاعباً للغريم تورينو منذ انتقاله من باليرمو عام 2012 وحتى رحيله إلى يونايتد في صيف 2015.

 

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