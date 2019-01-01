مزراوي يتحدث عن لقطة الهدف المثير للجدل لأياكس

هل عبرت أم لم تعبر الكرة الخط؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

عاد نصير مزراوي، لاعب أياكس، للحديث من جديد عن لقطة الهدف الثالث لفريقه في مرمى ريال مدريد بالانتصار العريض بنتيجة 4-1 مساء الأربعاء.

وبدا أن الكرة عبرت خط التماس لخارج الملعب لحظة استرجاع مزراوي لها، ولكن الحكم أمر باستمرار اللعب ليسجل دوسان تاديتش، وأكد حكم الفيديو القرار.

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وقال المزراوي مع "AT5": "قمت بالعرقلة وفكرت يجب أن أبقى الكرة بالداخل وأجعلهم ريال مدريد يعتقد أن الكرة غادرت ويتوقفون".

وأتبع: "لا أعرف صراحة إذا كانت الكرة غادرت أم لا، ولكن عرفت أن الحكم سيعود للفيديو بعد التسجيل، في النهاية كان هدفاً رائعاً".

وختم المغربي: "في النهاية حققنا فوزاً كبيراً ومذلاً لريال مدريد، جعلنا أمستردام فخورة وصنعنا التاريخ لنا".

يذكر أن أياكس عبر لدور الربع نهائي بمجموع المبارتين 5-3 بعد سابق خسارته في العاصمة الهولندية أمستردام بهدفين مقابل واحد.