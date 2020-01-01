مروان محسن: نفذنا عهدنا للجماهير .. ربيعة: سعيد بالبطولة الإفريقية الثالثة

الأهلي يحقق البطولة التاسعة في تاريخه بدوري أبطال إفريقيا

تحدث مروان محسن نجم الأهلي عن التتويج بدوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، في النهائي الذي أقيم على استاد القاهرة.

الأهلي تمكن من خطف اللقب أقدام محمد مجدي أفشة في الدقيقة 86 من عمر اللقاء، في لحظة قاتلة للجماهير البيضاء بعد أن كانت المباراة تسير تجاه التعادل.

وقال مروان محسن في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "أهنئ جماهير النادي الأهلي الأداء كان متراجع بعض الشيء، كنا نواجه فريق كبير مثل الزمالك".

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وأضاف: "نفذنا ما عاهدنا عليه جماهير الأهلي، أبارك لمجلس الإدارة ورئيس النادي محمود الخطيب، وكان لدينا إصرار للتتويج بالبطولة استعادتها مرة أخرى".

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أما قال رامي ربيعة: "مبروك للجماهير واللاعبين على البطولة الإفريقية الثالثة لي مع الأهلي، الدوري والكأس تعودنا عليها ولكن إفريقيا شيء آخر".

وأضاف ربيعة: "كان لدينا حافز كبير للتتويج بالبطولة وإثبات أنفسنا خلال الفترة الحالية، ووضع أسماءنا في تاريخ النادي".

ووصل عدد بطولات الأهلي إلى 9 بطولات كالأكثر تتويجًا بالبطولة، حيث غاب عنها منذ 7 سنوات، حيث كان أخر لقب له عام 2013 على حساب أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي.