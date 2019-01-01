مروان محسن: قادرون على تحقيق لقب إفريقيا الموسم الحالي

مروان محسن يتحدث عن الموسم الرائع للأهلي

تحدث مروان محسن مهاجم الأهلي، اليوم السبت، عن أن الفريق قادر على تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي.

وكان الأهلي قد فشل الموسم الماضي وخرج أمام صن داونز الجنوب إفريقي بهزيمة ثقيلة في الذهاب بخمسة أهداف نظيفة ولا يشفع له الفوز في الإياب بهدف دون رد.

وقال مروان محسن في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي: "الفريق جاهز تمامًا لعودة الدوري وجميعنا عازم على استمرار تحقيق النتائج الإيجابية القوية في الموسم الحالي".

وأضاف: "نجحنا في البدء بشكل جيد في مشوارنا بدوري أبطال إفريقيا، واستعدنا ذاكرة الفوز الإفريقي، وفزنا على منافسنا التقليدي الزمالك في السوبر واستمرت النتائج الإيجابية حتى توقف البطولة المحلية".

وتابع مهاجم الأهلي: "الظروف الحالية في الأهلي مهيئة تمامًا للفوز بدوري أبطال إفريقيا واستعادة اللقب مرة أخرى خلال الموسم الماضي، مع دعم الجماهير المخلصة دائمًا وبذل أقصى ما لدينا من أجل التتويج بالألقاب".

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واختتم مروان حديثه قائلًا: "فايلر يتعامل مع اللاعبين بشكل جيد داخل وخارج الملعب، حريص على تطبيق أفكاره وخططه خلال التدريبات حتى يعلم كل لاعب واجباته خلال المباراة وتنفيذها".

ويخوض الأهلي في الوقت الحالي معسكرًا خارجيًا في الإمارات استعدادًا لعودة الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 عامًا".