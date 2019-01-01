مروان داكوستا يوضح موقفه من مباراة الوحدة

داكوستا يحدد موعد عودته للتدريبات مع الاتحاد

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن المغربي مروان داكوستا، مدافع اتحاد جدة السعودي على عدم جاهزيته للعودة للمشاركة مع فريقه خلال المباراة المقبلة في الدوري السعودي.

وكان داكوستا قد اشتكى في وقت سابق من آلام في الظهر، مما أدى إلى سفره إلى الخارج من أجل إجراء فحوصات طبية من أجل الاطمئنان على سلامته.

وكشف المغربي عبر حسابه على موقعه انستجرام جاهزيته للمشاركة مع فريقه في المباراة المقبلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويستعد الاتحاد لمواجهة الوحدة ضمن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، السبت المقبل في مدينة مكة المكرمة.

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وقال داكوستا: "بدأت في التمارين الفردية، والإصابة في تحسن، لكن لا أستطيع المشاركة في اللقاء القادم، أعمل كثيرًا لمحاولة أن أكون جاهزًا في المباراة التي تلي مواجهة الوحدة ، وأعدكم بفعل المستحيل كي أعود بأسرع وقت ممكن، شكرًا لكم على دعمكم وتوجيهكم".

ويسعى الاتحاد لتحقيق نتائج إيجابية في المباريات المقبلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد تراجعها في الفترة الأخيرة تحت قيادة التشيلي سييرا.