اجتماع سييرا بداكوستا يحسم موقفه الآسيوي

المغربي انتهت فترة راحته وينضم لمعسكر دبي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يُنتظر أن يلتحق المغربي مروان دا كوستا؛ لاعب اتحاد جدة السعودي، بمعسكر العميد في مدينة دبي الإماراتية غدًا الإثنين، استعدادًا لاستكمال مبارياته بدوري أبطال آسيا.

العميد يلاقي ذوب آهن أصفهان الإيراني في دور الـ16 بالبطولة القارية في يومي 5 و12 من أغسطس المقبل.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن التشيلي لويس سييرا؛ المدير الفني للاتحاد، سيعقد اجتماعًا مع داكوستا، للوقوف على جاهزيته البدنية، لتحديد موقفه من المشاركة في مواجهتي الفريق الإيراني.

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ومن المقرر أن تنتهي فترة تسليم القوائم النهائية للاتحاد الآسيوي في الساعة الثانية عشر من صباح غدٍ الإثنين.

وضم سييرا لقائمته الأولية من الأجانب كارلوس فيلانويفا ورومارينيو وإيمليانو فيكو وخيمينيز.

يذكر أن مروان دا كوستا حصل على راحة خلال الفترة الماضية بعدما شارك مع منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا مصر ، والتي ودعها رفاقه من دور الـ16.