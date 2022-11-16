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فهد المولد

مركز التحكيم يرفض مواجهة وادا .. كارثة جديدة في قضية المولد

زهيرة عادل
9:46 ص غرينتش+2 16‏/11‏/2022
Fahad Al-Muwallad - Khalid Baltan - shabab 2022-2023
المنتخب السعودي فجّر من جديد قضية المنشطات الخاصة بفهد المولد ووضع مركز التحكيم في حرج

أصبح مركز التحكيم الرياضي السعودي محاصرًا من الكثير من الجهات، التي تكاتفت بطريقة غير مباشرة، للكشف عن الأخطاء القانونية والإجرائية التي يرتكبها المركز في الكثير من القضايا.

آخر هذه القضايا هي قضية رفع الإيقاف عن اللاعب فهد المولد في أغسطس الماضي، بعدما تم إيقافه لمدة عام ونصف من قبل اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات في مايو الماضي، إذ قدمت اللجنة الدولية للرقابة على المنشطات "وادا" استئنافًا ضد قرار رفع الإيقاف أمام المحكمة الرياضية الدولية "كاس".

ما وضع المركز في حرج هو موقف المنتخب السعودي الذي أعلن بشكل رسمي قبل أيام، استبعاد الفهد الأسمر من كأس العالم قطر 2022 بعد الاطلاع على مستجدات استئناف وادا، مما يشير إلى احتمالية إيقاف المولد من جديد. (طالع التفاصيل)

أما الكارثة الجديدة في القضية، فوفقًا لصحيفة "الجزيرة" فإن قرار رفع الإيقاف عن المولد ذكر به مركز التحكيم أنه غير قابل للاستئناف أمام أي جهة داخلية أو خارجية، بهدف عدم مواجهة وادا أمام كاس.

إذا صح هذا الخبر، فهذا يعني جهل مسؤولي مركز التحكيم بلائحته الخاصة، التي تمنح أصحاب القضايا الحق في الاستئناف على قراراته أمام كاس!

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