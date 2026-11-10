"لا نعيش في عالم خيالي" .. تصريح مثير للجدل من أسطورة ألمانيا عن أزمة موسيالا وهونيس!

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فترة صعبة يعيشها صانع ألعاب بايرن

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أكد ماتياس سامر، أنه يتفهم إلى حدٍّ ما، التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها رئيس بايرن ميونخ الفخري أولي هونيس بشأن جمال موسيالا.

وقال بطل أوروبا عام 1996 خلال برنامج "Sammer & Basile - der Hagedorn-Talk" على قناة Sky: "بالطبع، الاعتبارات المالية جزء من الأمر أيضًا. ولم أعرف أولي هونيس يومًا يتصرف بطريقة أخرى سوى طرح هذه النقاط بهذا الوضوح تمامًا".

وأضاف: "يمكنك أن ترى ذلك أمرًا جيدًا أو ليس جيدًا بهذا القدر. أولي لا يأبه بذلك. سيكون أول من يحمي هذا الفتى فوق كل شيء، ضد أي شيء، وهذا أمر لا جدال فيه. لكن من ناحية أخرى، النادي يخصه أيضًا".

ومن منظور النادي، فإن مطالبة لاعب بالتخلي عن جزء من راتبه إن كان غير متاح للعب لفترة طويلة أمر "مشروع تمامًا".

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وقال أسطورة ألمانيا، الذي يرى استراتيجية واضحة وراء نهج هونيس: "نحن لا نعيش في عالم خيالي". وأضاف: "ربما جرت بالفعل محادثات مع مستشاري موسيالا ربما لم تسر على النحو الذي كانوا يأملونه".

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وامتنع سامر عن الحكم على ما إذا كانت تصريحات هونيس قد خدمته هو أو النادي أو موسيالا. وقال: "لأن لا أحد منا نجح في إدارة نادٍ لفترة طويلة أو بكفاءة بقدر ما فعل أولي هونيس. ولهذا السبب، مع أولي، عليك أحيانًا أن تتوقع ظهور أمور مفاجئة".

وبالنسبة إلى سامر، يبقى موسيالا لاعبًا "موهوبًا" و"من الطراز العالمي". وقال: "عليّ أن أقول إن الأمر لا يبعث على ارتياح في داخلي، لأنه بالنسبة إلى جمال نفسه على وجه الخصوص، هذا بالطبع كارثة من ناحية".

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ماذا قال أولي هونيس عن جمال موسيالا؟

أثار رئيس بايرن ميونخ الفخري ضجة يوم الأحد بتصريحات حول موسيالا، إذ تساءل عمّا إذا كان اللاعب الهجومي قادرًا على العودة إلى أقصى مستوياته من الأداء في ظل إصاباته العديدة. كما تساءل عمّا إذا كان راتبه السنوي لا يزال يتناسب مع مستوى أدائه.

تعرّض موسيالا لانتكاسات متكررة منذ إصابته الخطيرة خلال كأس العالم للأندية في صيف 2025، ويعاني من تمزق في الألياف العضلية منذ نهاية سبتمبر. وبعد حالتي انهيار خلال فترة الإعداد للموسم الحالي، ظهرت أيضًا أنباء عن أن الدولي الألماني يعاني من خلل عصبي يسبب حالات غياب قصيرة ومؤقتة لكنها قابلة للعلاج بسهولة. وهذه الحالات هي شكل من أشكال نوبات الصرع.

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وبعد فترة التوقف الدولي المقبلة في نهاية الشهر، يُتوقع أن يعود موسيالا إلى الملاعب عندما يواجه بايرن ميونخ فريق كولن في 21 نوفمبر.

وقال هونيس إن المدرب فينسنت كومباني، الذي أمضى مؤخرًا عدة أيام في المستشفى بسبب التهاب في الأغشية السحائية، قد يعود أيضًا إلى مقاعد البدلاء حينها.

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خاض موسيالا أربع مباريات فقط هذا الموسم. وسجّل هدفًا وصنع آخر في الفوز الساحق بنتيجة 7-0 على يونيون برلين، لكنه لم يساهم بأي أهداف أخرى.