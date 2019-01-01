مرشح سابق لبرشلونة: لو جاء جريزمان لن أذهب إلى كامب نو

تعرف على تصريحات مرشح سابق لرئاسة برشلونة حول صفقة جريزمان

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أكد المرشح السابق لرئاسة برشلونة ومؤسس صحيفة "سبورت " جوسيب ماريا مينجيلا أنّ أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، لن يكون مفيدًا للفريق الكتالوني رافضًا الذهاب إلى كامب نو لو انضم اللاعب.

جيل مارين، رئيس أتلتيكو مدريد، أكد أنّ جريزمان وقّع بالفعل لبرشلونة منذ مارس الماضي.

وقال مينجيلا في تصريحات لإذاعة ماركا: "أعتقد أن جريزمان وقّع بالفعل بما إن رئيس أتلتيكو مدريد قال ذلك حتى وإن كان الأمر لم يُعلن رسميًا".

وتابع: "معنى أن جيل يعرف فهذا يعني أنّ جريزمان أخبره بصورة شخصية ويبدو أن الاتفاق لخمس سنوات والراتب تصاعدي".

مساعد رينوس ميتشلز في برشلونة أكد أنّ جريزمان لن يكون مفيدًا للفريق الكتالوني لأنّه يفضل القيام بأدوار ليونيل ميسي ولكن سوف يتم الاعتماد عليه بمركز الجناح وبعدها لن يكون سعيدًا ويطلب الرحيل.

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(🎨🖌️: @omomani) pic.twitter.com/Xg5TaiAmSu — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 13, 2019

واختتم: "لست معجبًا أبدًا بما قام به جريزمان مع الفريق الموسم الماضي ورفضه الانضمام بهذه الطريقة، كما أنّه لن يكون صفقة مفيدة. أعتقد لو جاء إلى برشلونة فلن أذهب مرة أخرى إلى الملعب".

جدير بالذكر أنّ جريزمان أعلن قراره بالرحيل عن الروخي بلانكوس دون الكشف عن وجهته.