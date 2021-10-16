مرشح جديد للكرة الذهبية .. جماهير ونجوم تشيلسي يطالبون بفوز حارسهم بها!

يبدو أن الكرة الذهبية هذا العام تصر على أن تكون أكثر جدلًا من أي عام آخر.

اجتاحت جماهير تشيلسي مواقع التواصل الاجتماعي بعد تألق حارسهم السنغالي إدوارد ميندي ضد برينتفورد.

جاء هذا بعد أن تصدى ميندي لعدة كرات خطرة وأنهى المباراة بشباك نظيفة، ليفوز تشيلسي بهدف نظيف خارج ملعبه.

أبرز من تحدثوا عن ترشيح اللاعب للكرة الذهبية هو زميله الألماني أنطونيو روديجر الذي خرج على موقع "تويتر" وطالب بترشيحه.

وكتب روديجر: "هل يمكن لأحدكم أن يشرح لي لماذا لم يتم ترشيح إدوارد ميندي لجائزة الكرة الذهبية؟ يا له من أداء".

في المقابل كانت ردود المدير الفني توماس توخيل على ترشيح اللاعب دبلوماسية للغاية، حيث أكد أن تقديمه مستويات طيبة أهم بالنسبة له من الترشح لجائزة فردية.

وقال توخيل: "الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لي أن أراه يؤدي بتلك الطريقة، هذا أهم من أن أراه في أي قائمة".

وأردف: "أتمنى ألا يكون الأمر مؤثرًا بالنسبة له، وألا ينزعج، فأنا غير منزعج، وهو يبدو عليه عدم التأثر بهذا".

جدير بالذكر أن ميندي خاض عشر مباريات هذا الموسم بقميص تشيلسي، خرج في نصفهم بشباك نظيفة وتلقى خمسة أهداف فقط.

اقرأ أيضًا