مرحوم المرحوم - من منصات التتويج مع النصر لقرار صادم ألقى به في السجن

هذا الجدل الكبير للاعب لم يرتد قميص النصر سوى في ثلاث سنوات فقط

يمتلك اللاعب الدولي السعودي المُعتزل مرحوم المرحوم واحدة من أغرب القصص التي يمتلكها الوسط الرياضي السعودي.

ولك أن تتخيل أن هذا الجدل الكبير للاعب لم يرتد قميص النصر سوى في ثلاث سنوات فقط، إلا أن الجماهير السعودية، والنصراوية خاصة، ما زالت تتذكر هذا اللاعب جيداً.

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المرحوم بدأ لعب كرة القدم مبكراً، وكانت بدايته مع نادي النصر، حيث لعب ضمن جميع الفئات ابتداءً من فئة البراعم ومن ثم الناشئين والشباب حتى الفريق الأول.

وساهمت موهبة اللاعب الكبيرة في التواجد رفقة الفريق الأول سريعًا، وبالتحديد عام 1990، حيث رافق نجوم كبار أمثال ماجد عبد الله وفهد الهريفي ومحيسن الجمعان.

وساهم هذا الفريق في تحقيق لقب كأس الملك، مع تميز واضح جدًا لمرحوم صاحب اللياقة العالية والمهارة الكبيرة بالمراوغة وكذلك السرعة الفائقة.

وواصل مرحوم لعب كرة القدم حتى أوائل عام 1993، وكانت الصدمة التي تلقتها جماهير الفريق النصراوي، بعدما فاجأ مرحوم المرحوم الجميع بالابتعاد عن كرة القدم.

وتسبب هذا الأمر في حالة جدل كبيرة جدًا، حيث قال البعض أنه قرر ترك الملاعب وسلك طريق الجهاد عن طريق تمويل المجاهدين في الشيشان.

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كما تردد داخل الوسط الرياضي السعودي في تلك الفترة أن ذهب للجهاد إلى البوسنة والهرسك ومن ثم إلى أفغانستان.

وغاب المرحوم عن الأنظار فترة طويلة حتى فاجأ النصراويين في منتصف موسم 1998 حيث قرر العودة للعب كرة القدم وخاض تجربة فنية ولكنه لم يستمر وقطع تجربته وأعلن مجدداً ترك الكرة.

🎞 #لاعب_من_ذاكرة_النصر 😍



الكـابتـن مرحوم المرحوم 🎬💛 pic.twitter.com/XvvvbtT5oi

— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) April 14, 2020

وجاء المنعطف الذي غير حياته، بعدما تعرف على بعض من المجاهدين والذين طلبوا منه تحويل مبالغ مالية للمجاهدين بالشيشان نظرًا لأنهم على حد قولهم مراقبين من قبل السلطات وتم القبض عليه حينها بتهمة معرفته بأحد المطلوبين أمنياً وقيل أن المرحوم لم يكن يعلم بأن من كان يتواصل معه من المطلوبين.

في عام 2011 كشف المحامي عبد الرحمن الجريس عن صدور أمر قضائي بإطلاق سراح لاعب النصر السابق مرحوم المرحوم بعد نحو 8 سنوات في السجن.

وكان اللاعب قد ظهر في حوار تلفزيوني مع قناة "العربية" منذ عام وقال فيه عن فترة غيابه : غبت لظروف لا أود الخوض بها، لكن رحلت ومعي مجموعة من اللاعبين الكبار وبقي النادي كما هو، وأردف: علاقتي بالوسط الرياضي ما زالت جيدة، وأتابع النصر لكن ليس بشكل مكثف.