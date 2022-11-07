مرتضى منصور يصدم طارق حامد: قلت للأندية السعودية اكتفوا ببيت الله وقبر الرسول!

الزمالك كان قد وقع مخالصة مالية مع طارق حامد قبل انضمامه للاتحاد مجانًا، بعدما رفض تجديد عقده مع الفارس الأبيض

صدم مرتضى منصور؛ رئيس نادي الزمالك، طارق حامد؛ مدافع الاتحاد السعودي، بتصريحاته حول إمكانية عودته للقلعة البيضاء من جديد.

حامد كان قد رفض تجديد عقده مع الزمالك في نهاية الموسم الماضي، مصرًا على خوض تجربة احترافية مع العميد، الذي تعاقد معه بالفعل في صفقة انتقال حر.

وحصل اللاعب المصري وقتها على مخالصة مالية من القلعة البيضاء، رفقة الحارس محمد أبو جبل، الذي كان قد وقع للنصر السعودي وقتها، لكن تم فسخ عقده مع العالمي بعد ذلك.

وقال رئيس الزمالك، خلال تصريحاته لقناة "24 الرياضية:"عندما تعاقدت مع أبو جبل كان الحارس الثالث ثم لعب القدر دوره وأصبح الحارس الأول للزمالك ثم حارس منتخب مصر، لكن عندما تألق مع المنتخب تغير، ووقتها وجهت رسالة للأندية السعودية (عندكم بيت الله - سبحانه وتعالى - وقبر الرسول وأموال، اتركوا لي اللاعبين "ضاحكًا")، لكنه اتفق مع النصر بعدها".

وأضاف: "في النهاية أبو جبل وطارق حامد لن يلعبا للزمالك مرة أخرى".

يذكر أن أبو جبل انضم لسيراميكا كليوباترا بعدما فسخ العالمي عقده، فيما خاض حامد سبع مباريات مع العميد في الموسم الجاري من دوري روشن السعودي.