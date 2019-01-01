مرتضى منصور يهاجم فايلر وإدارة الأهلي

تعرف على تصريحات مرتضى منصور حول النادي الأهلي

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنّه تقدم بـ 16 بلاغًا ضد مجلس إدارة النادي الأهلي مقللًا من إمكانيات المدير الفني رينيه فايلر.

مجلس الأهلي أعلن في بيان رسمي يوم الثلاثاء الماضي مخاطبة رئاسة الجمهورية وعدد من الجهات الحكومية لاتخاذ موقف ضد تجاوزات رئيس الزمالك.

وفي تصريحات لقناة "الحدث اليوم" صباح الجمعة، صرّح: "تقدمت بـ 16 بلاغًا إلى النائب العام ضد مجلس الأهلي لأنّه يحاول الاستقواء بالخارج والمنظمات الأجنبية لإثارة الفتنة".

وتابع: "لا أرى أنّ فايلر فعل أي شيء يُذكر مع الأهلي، ففاز على سموحة بغياب حسام حسن وبالنسبة للإنتاج الحربي فمختار مختار لم ينتصر أبدًا على الأهلي وخسر في 14 مباراة من أصل 22".

واختتم: " على النقيض يتم انتقاد أداء الزمالك مع ميتشو رغم انتصاره في أول مباراتين في الدوري. نحن واجهنا فرق أصعب".

جدير بالذكر أنّ الأهلي والزمالك يتقاسمان صدارة الدوري المصري، إلا أنّ بطل النسخة السابقة يتفوق بفارق الأهداف.

وسوف يلعب الطرفين في الجولة الرابعة من الدوري المصري.