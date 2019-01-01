مرتضى منصور يكشف موقف الجماهير من مواجهة الزمالك وبطل السنغال

رئيس الزمالك يتحدث عن الحضور الجماهيري في لقاء جنيراسيون فوت

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، موقفه من إقامة مباراة الزمالك أمام جينيراسيون فوت السنغالي بدون حضور جماهيري.

وكانت الجهات الأمنية قد أرسلت لاتحاد الكرة المصري خطاب بإقامة لقاء الزمالك بدون حضور جماهيري في المباراة التي ستقام في بتروسبورت.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية، إن في حالة نقل المباراة إلى ملعب "برج العرب"، سيسمح للحضور الجماهيري.

وأشار رئيس الزمالك خلال تصريحاته أن الأمن رفض فقط الحضور الجماهيري في حالة إقامة المباراة في ملعب "بتروسبورت".

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وأكد مرتضى منصور رئيس الزمالك أن في حالة نقل اللقاء إلى برج العرب سيسمح بحضور 5 آلاف مشجعًا لمؤازرة الفريق أمام بطل السنغال.

وكان الزمالك قد تلقى هزيمة مفاجئة أمام جينيراسيون فوت السنغالي، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، بهدفين مقابل هدف.