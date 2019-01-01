مرتضى منصور يكشف موقفه من بيان الأهلي بشأن لقاء القمة

الأهلي يضع اتحاد الكرة في أزمة بسبب مباراة القمة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

رد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك على بيان الأهلي حول تأجيل لقاء القمة، الذي كان مقرر له السبت المقبل ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأصدر الأهلي صباح اليوم بيان أعلن فيه رفضه خوض أي لقاء في الدوري المصري قبل مواجهة الزمالك في مباراة القمة بالدوري المصري.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لموقع "في الجول" المصري، إنه لن يعلق على بيان الأهلي لأن الزمالك ليس طرفًا في الأزمة وأن التأجيل جاء من الأمن.

وكان رئيس الزمالك قد وافق على تأجيل القمة بعد التعليمات الأمنية التي أصدرتها الجهات المعنية لاتحاد الكرة المصري بعدم إقامة اللقاء السبت.

إقرأ أيضًا - الأهلي: لن نلعب أي مباراة قبل مواجهة الزمالك في القمة

ويلعب الزمالك يوم 24 مع جينيراسيون فوت السنغالي، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، وأيضًا مع المقاولون العرب يوم السبت المقبل.

ويسعى الزمالك لتحسين أدائه خلال المباريات المقبلة بعد التعادل أمام نادي مصر ضمن الجولة الماضية من منافسات الدوري المصري الممتاز.