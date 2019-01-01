مرتضى منصور لجروس: "انت فاشل"

تخبط في الزمالك بعد التعادل أمام الإنتاج الحربي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

شن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، هجومًا شرسًا على السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق، بعد التعادل أمام الإنتاج الحربي.

وكان الزمالك تعادل إيجابيًا بهدف لكل فريق أمام الإنتاج الحربي ضمن مباريات الجولة الـ31 من الدوري المصري الممتاز.

وقام مرتضى منصور رئيس الزمالك، بالهجوم على جروس عقب التعادل مع الإنتاج الحربي، واصفه بالفاشل حيث التقطته عدسات الكاميرا عقب هدف خالد بو طيب.

ونقلت بعض المصادر داخل ملعب بتروسبورت، أن مرتضى منصور ، يصر على رحيل جروس وعدم استمراره وتجديد تعاقده.

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وينتهي عقد جروس مع الزمالك بنهاية الشهر الجاري، حيث تمكن من التتويج مع الفريق ببطولة الكونفدرالية الإفريقية الأحد الماضي.