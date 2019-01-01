مرتضى: حامد وجمعة تمردا والصباحي سبب الخسارة من إنبي

إنبي حقق الفوز على الزمالك بهدف قاتل.

وجه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، انتقادًا لاذعًا إلى محمد الصباحي حكم مباراة فريقه أمام إنبي، وأيضًا ثنائي الفريق الأبيض طارق حامد وعبد الله جمعة.

الزمالك تلقى خسارة قاتلة من إنبي بهدفين مقابل هدف واحد، باللقاء الذي جمع بينهما بالجولة السادسة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

رئيس الزمالك قال خلال تصريحات صحفية عقب مباراة فريقه: "الصباحي هو السبب في خسارة الزمالك أمام إنبي اليوم".

مرتضى واصل: "الحكم تغاضى عن ركلة جزاء واضحة للزمالك في هدف إنبي الثاني، وأين اللجنة التي تدير اتحاد الكرة لما يحدث للقلعة البيضاء؟".

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منصور اتهم الثنائي طارق حامد وعبد الله جمعة بالتمرد ورفضهم خوض مباراة إنبي، وادعائهم بتعرضهم للإجهاد وعدم القدرة على خوض المباراة.

جاء ذلك عقب الخسارة الأولى للزمالك هذا الموسم تحت قيادة الصربي ميتشو في الدوري المصري الممتاز، على يد إنبي الذي حقق أول انتصارًا له.

الزمالك تجمد رصيده عند النقطة العاشرة في المركز الثالث خلف الأهلي وإنبي، بينما رفع إنبي رصيده للنقطة الرابعة في المركز الخامس عشر.